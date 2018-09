Christian Wernicke: "Die Dritte Welt rückt näher",

ZEIT Nr. 31

Da schlug ich doch heute "meine" ZEIT auf und las ihn, den Leitartikel, auf den ich mich am Donnerstag oft wie ein Kind freue - Vorbote des Wochenendes. Ich dachte, ich faß es nicht, da steht es schwarz auf weiß, was ich seit Jahren denke - aber oft nur "übersetzt" von mir gebe, um mich nicht völlig zu "outen" in der intellektuellen Voliere. Der Artikel - und er steht auch noch demonstrativ auf Seite eins - ist der reinste Offenbarungseid. Dem Mut - um nicht zu sagen, Chuzpe (im positiven Sinn) - zolle ich meinen uneingeschränkten Respekt und ziehe mit Freude den Hut. Weiter so!

Dr. Christian R. Steppi, München

In knapper Form und in komplexer Erfassung hat der Autor alle uns betreffenden und bedrückenden Probleme aufgezeigt. Er hat sich dabei nicht gescheut, die wunden Punkte von globaler Unfähigkeit kenntlich zu machen. Es offenbart sich - ohne ausgeprägtem Pessimismus zu erliegen - absehbar die Apokalypse, einhergehend mit dem Verhaltensmuster von Lemmingen.