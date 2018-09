Das einhundert Jahre alte Gebäude am Gediminas-Prospekt Nr. 40 in Wilna ist eine Adresse, die in Litauen böse Erinnerungen wachruft.

In den Kellern des klassizistischen Baus von den Ausmaßen eines halben Fußballplatzes befand sich das Untersuchungsgefängnis des KGB. Verhöre, Folter und Mord haben in diesen Kellern eine grausame Tradition: Im Zarenreich quälten dort die Schergen des Geheimdienstes Ochrana ihre Opfer. In den fast fünfzig Jahren der Sowjetrepublik Litauen wurde das kleine Land vom Gediminas-Prospekt aus regiert: In den 400 Büros waren insgesamt 1200 KGB-Leute beschäftigt.

In den 58 Zellen des Kellergewölbes verschwanden über die Jahre Tausende von Litauern.

Jetzt sind die Räume in den Händen der Männer, die Haft, Folter und Deportation überstanden haben. Sie wollen an dem Ort, an dem ihr Leidensweg begann, ein Museum einrichten.

Eines der KGB-Opfer ist der ehemalige Opernsänger Balys Radzius.