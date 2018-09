In der Geschichte der alten Bundesrepublik gab es zwei heftig umkämpfte deutschland- und außenpolitische Weichenstellungen: die erste in den fünfziger Jahren, als in der Ära Adenauer die Westbindung der Bundesrepublik vollzogen wurde die zweite in den frühen siebziger Jahren, als in der Ära Brandt auf der Grundlage der Westbindung eine neue Ostpolitik eingeleitet wurde, die mit der De-facto-Anerkennung der Nachkriegsgrenzen und der DDR einherging.

In beiden Phasen war die Wiederherstellung des deutschen Nationalstaats, umgangssprachlich "Wiedervereinigung" genannt, unverrückbares Ziel, auch wenn die politischen Methoden verschieden waren und der Zeitpunkt der Realisierung je länger, desto mehr in unbestimmter Ferne lag.

Wie stark die deutsche Frage einen der Vordenker und Hauptakteure der neuen Ostpolitik, Egon Bahr, bewegte, ist jetzt einer Berliner politikwissenschaftlichen Dissertation zu entnehmen. Ihr Autor kann schon deswegen großes Interesse beanspruchen, weil er erstmals in ganzem Umfang die Akten benutzen konnte, die als Depositum Bahr im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung liegen.

Vogtmeier konzentriert sich auf Konzeptionen und Intentionen des Bahrschen Ansatzes. Die Umsetzung der Deutschland- und Ostpolitik in den Verhandlungen und Verträgen seit 1970 wird nicht völlig ausgeklammert, ist aber nicht eigentlich Gegenstand des Buches.

Der Chronologie folgend, wird der Leser über die Entfaltung des ostpolitischen Konzepts zunächst in Berlin informiert, wo Bahr Senatspressechef war. Damals entwickelte sich das enge Kooperations- und Freundschaftsverhältnis mit Willy Brandt. Der Bau der Berliner Mauer zwang, nicht zuletzt unter dem sanften Druck der Kennedy-Administration, zu einer Anerkennung der Nachkriegsrealitäten.