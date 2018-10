Inhalt Seite 1 — Plattenläden: Verloren in der Flut der Scheiben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer eine Schallplatte kaufen will, braucht Zeit. Selbst wer nur eine gewöhnliche CD sucht, dazu Titel und Interpreten kennt, LC-Nummer und Vertrieb, muß Prüfungen bestehen. Zunächst: die Orientierung im Laden. Regalreihen, eine wie die andere. Und an jeder Ecke ein Point of sale, ein Ständer mit den Hits der Woche. CDs über CDs, dazwischen Platten aus Vinyl, Audiobänder, Videocassetten, Zeitschriften für Kiffer, Computerfreaks, Musikfreunde. Da finde einer erst einmal das richtige Regal: Dance und House, Black Music und Soul, Jazz und Blues, Pop und Mainstream, Rock und Punk, Hard und Heavy, deutsch und europäisch, amerikanisch und international - der Tonträgermarkt ist ein Labyrinth, und seine Verkaufstempel machen daraus keinen Hehl.

In diesen Tagen, da in Köln die PopKomm, die große Messe des Popmusikmarkts, über die Bühne geht (Eröffnung am 15. August), mag sich mancher Plattenhändler wehmütig rosiger Zeiten erinnern. Vorbei ist der Boom der achtziger Jahre, in denen alle Musikfreunde ihre Plattensammlungen auf CD umstellten und viele ihr ganzes Repertoire noch einmal anschafften. Vorbei die Konjunktur der Tage, als zusammenwuchs, was zusammengehören sollte, Nachfrage Ost und Angebot West. Der Markt scheint gesättigt. Für das vergangene Jahr weist die Statistik des Bundesverbandes der Phonographischen Wirtschaft bei leicht gestiegener Zahl verkaufter Stücke eine reale Umsatzeinbuße aus. Nur bei Ramschangeboten gibt es noch größere Zuwächse.

Die Hoffnung der Branche sind die Sleeper, jene Reserve von etwa elf Millionen Deutschen, die Musik hören, auch über einen CD-Spieler verfügen, aber selbst in keinen Plattenladen gehen. Nur jeder zweite Deutsche kauft selber Platten - ein riesiges unausgeschöpftes Potential. Und das Reizvolle daran: Während die Marktanteile im bisherigen Kundenkreis ziemlich fest abgesteckt sind, verheißen die Sleeper Wachstum für die ganze Branche, für Produzenten wie Verkäufer, für den Einzelhandel wie für die Filialketten, für Buchclubs wie für Mail-order-Firmen.

Mit Hilfe einer Studie will die Tonträgerwirtschaft dem Rätsel auf die Spur kommen, warum so viele potentielle Kunden dem Plattenladen fernbleiben. Schwellenangst spielt offensichtlich eine Rolle, das Gefühl, die Läden seien für andere gemacht. Zu viele Produkte auf engem Raum, zu viel Trubel, zu viel Information auf einen Schlag: Mit fortschreitendem Alter wird dies als immer unangenehmer empfunden. Nur die jüngere Generation hält der Flut stand. Während das Potential der Käufer von zehn Jahren an aufwärts gut erschlossen ist, geht der Anteil von Käufern über Dreißig stetig zurück.

Rund 177 Millionen Tonträger, CDs, MCs und einige unverbesserliche Vinylprodukte, sind im vergangenen Jahr an den Kassen der deutschen Händler umgesetzt worden. Dabei schöpfen Kaufhäuser und Supermärkte, Kaffeeanbieter und Fast-food-Ketten, die mit Kampfpreisen ihr begrenztes Top-ten- und Schnäppchen-Sortiment an den Kunden bringen, den Rahm ab, der am Ende vor allem den Einzelhändlern in der Bilanz fehlt. Die kleinen Läden sind unter schweren Druck geraten. Mit der Macht ihrer enormen Umsätze erzielen die übermächtigen Filialketten bei der Phonoindustrie Rabatte, die es ihnen ermöglichen, das Preisniveau so weit zu senken, daß Einzelhändler nicht mithalten können. Da haben die Kleinen nur eine Chance zu überleben, wenn sie sich an den Strategien der Filialketten orientieren, sich zusammentun, Einkauf und Marketing koordinieren. Das bedeutet aber auch, daß sie an Individualität verlieren und ihre Sortimente konfektionieren nach deren Modell.

Der andere Weg, der ihnen offensteht, erfordert Geduld und Selbstvertrauen: der bewußte Gang in die Kompetenz, in der Hoffnung darauf, daß die Kunden es honorieren werden, wenn sie gut bedient, gut beraten, gut informiert werden und sich nicht allein gelassen durch Berge von Musikkonserven kämpfen müssen, deren Inhalt sie gar nicht interessiert.