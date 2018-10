Inhalt Seite 1 — Der Fall Thyssen: Die Staatsanwaltschaft hat die Scheu vor Topmanagern abgelegt. Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von einer "Verhaftungswelle" zu sprechen mag (noch) eine Übertreibung sein. Doch die Eskalation richterlicher Zugriffe auf Spitzenmanager namhafter deutscher Industriekonzerne in den vergangenen Wochen springt schon ins Auge: Erst am 19. Juni wurde der Ende vergangenen Jahres zurückgetretene Ex-Vorstandschef der zusammengebrochenen Bremer Vulkan Verbund AG, Friedrich Hennemann, unter dem Verdacht illegaler Verschiebungen von Millionensubventionen festgenommen. Seit dem 2. August sitzt Hans Jürgen Gärtner, Vorstandsmitglied der Kölner Industrieanlagenfirma KHD Humboldt Wedag in U-Haft, weil er durch frisierte Bilanzen existenzbedrohende Verluste bei der Lieferung dreier Zementwerke nach Saudi-Arabien systematisch vertuscht haben soll.

Und nun der Vorstandschef des Düsseldorfer Thyssen-Konzerns. Erst nach Vorlage einer Kaution über 2,5 Millionen Mark konnte sich der eilig aus seinem französischen Urlaubsdomizil angereiste Dieter Vogel der Festnahme entziehen. Drei Vorstandsmitglieder der Thyssen Handelsunion (davon einer bereits pensioniert) sowie drei Direktoren blieben gegen Kaution gleichfalls auf freiem Fuß.

Vogel, von 1986 bis zu seiner Berufung an die Spitze des Thyssen-Konzerns in diesem Frühjahr Chef der Handelstochter, muß sich mit seinen beschuldigten Kollegen wegen des Vorwurfs der Untreue bei der Abwicklung der einstigen DDR-Außenhandelsfirma Metallurgiehandel rechtfertigen. 73 Millionen Mark, so behauptet die für die Vereinigungskriminalität zuständige Staatsanwaltschaft II beim Berliner Landgericht, seien dabei zu Unrecht in die Kassen des Thyssen-Konzerns geflossen.

Alte Erinnerungen an den Parteispenden-Prozeß gegen führende deutsche Manager Anfang der achtziger Jahre wurden wach. Doch seither traute sich kaum noch ein Staatsanwalt einem der Würdenträger der deutschen Wirtschaft ans Leder, während in Italien korrupte Konzernführer von Silvio Berlusconi bis Olivetti-Chef Carlo De Benedetti reihenweise ins Netz der Mailänder Justiz gerieten. Auch Frankreichs Strafverfolger legten ihre überkommene Ehrfurcht vor den großen patrons ab. Prominentestes Opfer war im Juli der Präsident der französischen Staatsbahnen SNCF, Loik Le Floch Prigent, dem illegale Transaktionen während seiner Zeit als Chef des Ölkonzerns Elf Aquitaine angelastet werden. Vor ihm war der mächtige Präsident des Elektrokonglomerats Alcatel Alsthom, Pierre Suard, in die Fänge der Justiz geraten. Vorwurf: Betrug, Urkundenfälschung und Bestechung.

Und jetzt auch bei uns! Daß sich auch die deutsche Justiz über die (meist von den Finanzbehörden initiierten) Steuerstrafverfahren hinaus an die Vorstände großer Publikumsgesellschaften herantraut, liegt sicherlich nicht zuletzt an dem gewachsenen Selbstbewußtsein vor allem jüngerer Staatsanwälte und Richter. Es gehört schon eine gehörige Portion Chuzpe dazu, den Haftbefehl gegen den Chef einer der größten deutschen Industriekonzerne mit Fluchtgefahr zu begründen. Für Vogel ist das Ganze eine "völlig ungerechtfertigte Eskalation zum Schaden für die beteiligten Personen und noch mehr zum Schaden eines der renommiertesten Unternehmen".

Daß Topmanager hierzulande angreifbar geworden sind, hat aber auch etwas mit ihrem Bild in der Öffentlichkeit zu tun. Der Führungselite der deutschen Wirtschaft weht der Wind zur Zeit ins Gesicht. Das hat vor allem mit der ökonomischen Gesamtlage zu tun. Viele lasten die steigenden Arbeitslosenzahlen in erster Linie den Managern an, die in ihren Augen risikoscheu und wenig innovativ sind. Durch spektakuläre Schieflagen wie Metallgesellschaft, Daimler-Benz oder Bremer Vulkan glauben sie sich in ihrem Urteil über "die da oben" bestätigt. Wie blanker Hohn muß es da in ihren Ohren klingen, wenn sich der Daimler-Vorstand für das mit 6,5 Milliarden Mark Verlust abgeschlossene Geschäftsjahr 1995 zusätzlich zu seinem Fixgehalt von über einer Million Mark pro Person auch noch eine "Erfolgstantieme" von jeweils 600 000 Mark bewilligen ließ. Hinzu kommt die Häufung spektakulärer Fälle von Wirtschaftskriminalität, die - von Schneider bis Balsam-Procedo - immer noch Einzelfälle darstellen mögen, auf die undifferenziert urteilende Öffentlichkeit jedoch verheerend wirken.