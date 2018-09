Zu diesem Film hat der Tobis-Verleih einen Wettbewerb ausgeschrieben: "Kritiker von morgen gesucht". Text: "Schüler, Studenten und angehende Journalisten werden aufgefordert, den neuen Film von Volker Schlöndorff mit John Malkovich in der Hauptrolle zu rezensieren. Die einzige Einschränkung für die Filmkritik ist ihre Länge: max. 50 Zeilen a 60 Anschläge oder eine DIN-A4-Seite sind erlaubt." Eine Jury aus "namhaften Autoren und Filmkritikern" wird die drei besten Einsendungen mit Preisen zwischen zwei- und fünftausend Mark auszeichnen.

Den Gewinnern winkt ein Platz in der Zeitung, den Ungekürten ein Plätzchen im Internet.

Doch vor dieser publizistischen Generalmobilmachung läuft Schlöndorffs "Unhold" noch auf den Filmfestspielen in Venedig, neben Werken von Godard, Iosseliani, Manoel de Oliveira, Jane Campion und Ken Loach. Das alte, edle, zuletzt viel gescholtene europäische Autorenkino wird, wie es aussieht, auf diesem Festival eine glanzvolle Abschiedsvorstellung geben - und Volker Schlöndorff wird mit unter den glorreichen Veteranen sein, wie schon mit dem "Törless", dem Fangschuß", der "Katharina Blum", der "Blechtrommel" und der "Liebe von Swann".

Eigentlich sollte "Der Unhold" ja bereits im Mai in Cannes ans Licht der Öffentlichkeit treten. Aber dann zog Schlöndorff in letzter Minute seinen Film zurück, angeblich, weil er "nicht fertig" sei. Wenn man jetzt den "fertigen" Film sieht, fragt man sich, was Volker Schlöndorff damit wohl gemeint haben mag. Denn auch der endgültige "Unhold" ist nicht fertig geworden, weder mit Michel Tourniers Roman "Erlkönig" noch mit der Geschichte, die Jean-Claude Carrière daraus gestrickt hat, weder mit seiner Hauptfigur noch mit ihrem Darsteller, weder mit der filmischen Form noch mit dem literarischen Stoff. Er ist eine Ruine, die sich als Gesamtkunstwerk ausgibt, ein Kino-Hampelmann, der sich als Monster tarnt.

Dabei wollte Schlöndorff gerade diesmal alles richtig machen.