Ein fesselndes, ein rasantes Buch. "Postkarten" ist mit solch eindrucksvoller erzählerischer Verve geschrieben, daß man während des Lesens keinen Moment der Ermüdung hat, vielmehr in einem Atem den Handlungssträngen folgt. Und die stets treffende, genaue Sprache, die szenische Dichte, die bestürzende Welthaltigkeit, der verblüffende Kenntnisreichtum der Autorin - ob es um Farm- oder Bergwerksarbeit, Fallenstellerei, Observatoriumsbau oder Saurierknochen geht -, all dies macht den ersten Roman von E. Annie Proulx zu einem abenteuerlichen Leseerlebnis. (Ihr Buch "Schiffsmeldungen" wurde, obwohl früher erschienen, später geschrieben.) Nicht nur in spezialisierten Tätigkeitsfeldern kennt sich die Autorin souverän aus, sondern auch in den seelischen Gegebenheiten ihrer Figuren: Die Menschen in diesem Roman sind alle lebendig und glaubwürdig, sie haben eine eigene Stimme. Dies gesagt, ist es um so verwunderlicher, daß den Leser am Ende der Lektüre ein Gefühl der Enttäuschung beschleicht. Während er den Figuren auf ihren Lebenspfaden mit Spannung gefolgt ist, steht er zum Schluß auf sonderbare Weise ratlos da. Er weiß nicht, wozu er diese Figuren kennengelernt hat, warum er sich von ihren Geschicken fesseln ließ. Das Ende des Buchs kehrt zum Anfang zurück, und am Anfang steht ein gewaltsamer Tod.

Billy, die Tochter der benachbarten Farmerfamilie, verliert mit ihrer Unschuld das Leben. Wir werden im Verlauf des Romans nie genau erfahren, wie es dazu kommen konnte. Loyal Blood - die Ironie seines Namens erweist sich anhand des bitteren Ernsts der Erzählung als trügerisch - verscharrt den Leichnam in einer Fuchshöhle.

Die nichtssagenden Postkarten, die Loyal über vierzig Jahre aus allen erdenklichen Fluchtstationen an seine Familie sendet, dienen zunächst nur der Aufrechterhaltung einer Fiktion, er sei mit Billy abgehauen, um das elende Farmleben hinter sich zu lassen. Im April 1945 schreibt er: "Liebe Ma u. alle! Hab den ganzen Winter in der Flugzeugfabrik Prat + Whitney in Chicago gearbeitet . . .

Billy nicht mehr bei mir. Ist mit einem Wixer aus den Ozarks abgehauen.