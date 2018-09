Wer wollte je daran zweifeln, daß die größten Kapitalisten dieselben Vorlieben haben wie einst die berüchtigsten Kommunisten? Der postkommunistische Moskauer Geldadel, der bisher seinen Urlaub in St. Tropez oder in der Karibik zu verbringen pflegte, hat ein neues Reiseziel im eigenen Land entdeckt: "Seljonaja Roshtscha", die Schwarzmeervilla von Josef Stalin. Nach dem Tod des Diktators 1953 hatte das KGB das Anwesen übernommen. Doch nach 1991 wurde es aus der Konkursmasse der Sowjetunion in private Hände verkauft. Nun entscheidet der Kontostand und nicht der Parteiausweis, wer in Stalins Bett schlafen darf. Eine Nacht im "Grünen Gehölz" kostet zwischen 210 und 420 Mark, kein Sparpreis in einem Land, dessen monatlicher Durchschnittslohn bei 150 Mark liegt. Ein Moskauer Reisebüro bestätigt, daß die elf Suiten des Stalin-Refugiums auf Monate ausgebucht sind. Als Gerücht erwies sich aber die Behauptung, ein betagter Moskauer Millionär habe eine Grabstelle in Lenins Mausoleum erstanden.