Ärzte erzeugen in der Retorte menschliche Embryonen, lassen sie heranwachsen, bis sie jeweils aus sechs bis zehn Zellen bestehen.

Mit einer Hohlnadel saugen sie eine der Zellen heraus und spüren in ihrem Erbgut nach einem Defekt. Diejenigen Embryonen, denen die Genanalyse Unbedenklichkeit bescheinigt, setzen sie in die Mutter ein. Erbkranke Embryonen hingegen werfen sie in den Krankenhausmüll.

Was wie eine Schreckensvision klingt, erfährt derzeit etwa in Belgien, England und den USA eine rasche Entwicklung: die Präimplantationsdiagnostik (PID). Sie verheißt Paaren, die eine Veranlagung für schwere Erbleiden tragen, gesunden Nachwuchs. Und erspart ihnen die Seelennot, ein krankes Kind abzutreiben.

Mehr als fünfzig anscheinend gesunde PID-Babys sind bisher auf die Welt gekommen. Andererseits fielen aber weit mehr Embryonen bei den frühen Gentests durch und wurden "verworfen". Genau das verbietet in Deutschland das Embryonenschutzgesetz. Doch nun zweifelt eine hiesige Ethikkommission, ob das Gesetz gerade deshalb noch vertretbar sei. Die Kommission der Medizinischen Universität zu Lübeck berät seit knapp einem Jahr über einen Antrag des Frauenarztes Klaus Diedrich. Er will die PID bei einem "Hochrisikopaar" anwenden.

Die Frau und der Mann tragen beide ein Gen für die Mukoviszidose (zystische Fibrose). Das Risiko, daß ein Kind von beiden jeweils das krankmachende Gen erbt, liegt bei 25 Prozent. Die Patienten leiden unter stark verschleimten Lungen. Die Frau gebar bereits ein Baby, das nicht lebensfähig war.