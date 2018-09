Inhalt Seite 1 — Vom Computer angeschwärzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit dreizehn Jahren arbeitet Rüdiger H. beim Werkschutz eines Hamburger Chemie-Unternehmens. Nie hat sich der schnauzbärtige, drahtige Mann irgend etwas zuschulden kommen lassen. Nun wird ihm vorgeworfen, während seines Dienstes ein CD-ROM-Laufwerk aus der EDV-Abteilung gestohlen zu haben. Allerdings hat niemand Rüdiger H. am Tatort beobachtet, und auch das Diebesgut wurde nicht bei ihm gefunden. Angeschwärzt wurde der Wachmann von der Überwachungselektronik seiner Firma. Jetzt drohen ihm Strafe und fristlose Entlassung.

Bei jedem Wachgang haben sich die Wachleute an elektronischen Kontrollpunkten zu melden auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß niemand seine einsame Runde ein wenig abkürzt. Penibel registriert ein Computer Ort und Uhrzeit der Meldungen.

Das gestohlene Laufwerk war gerade repariert worden und sollte nun einen Probelauf absolvieren, als der Dieb es abklemmte. Auch das Protokoll des Servers bemerkte den Verlust: genau um drei Minuten nach Mitternacht. Fünf Minuten später passierte Rüdiger H. den Kontrollpunkt Nummer eins in der über dem EDV-Zentrum gelegenen Etage und meldete sich dort.

In einem leerstehenden Spind hat Helmuth W., früher Bäckermeister und heute Werkschutzleiter in dem Großchemie-Unternehmen, das CD-ROM-Laufwerk am nächsten Tag gefunden. Auf der Suche nach dem Täter ging W. systematisch vor: Da es keinerlei Anzeichen für einen Einbruch gab, mußte der Dieb aus dem Unternehmen selbst kommen. Jeder Mitarbeiter hat sich bei Betreten und Verlassen des Werksgeländes elektronisch an- und abzumelden - "immer", da ist sich der Werkschutzleiter ganz sicher: "Denn sonst bekommt man nichts bezahlt."

Fraglich natürlich, ob sich auch ein Dieb für eine nächtliche Überstunde eingetragen hätte. Die Auswertung ergab jedenfalls: Um Mitternacht hatten sich bis auf die vier Wachleute alle Betriebsangehörigen "ausgestempelt". "Gestohlen wird ja immer gern", weiß der Mann von der Sicherheit. "Leider" sei auch sein Wachdienst nicht ganz sauber, von immerhin zehn Mitarbeitern habe er sich in den letzten Jahren trennen müssen.

Wegen seines rigorosen Vorgehens ist Helmuth W. nicht gerade beliebt.