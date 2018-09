Geschlecht: oft männlich. Kennkarte: Realismus. Familienstand: Single. Lieblingskürzel: IQ. Im Zeitalter der Inflation boomt auch er, der stets Nüchterne, der Ungekräuselte, gefönt im Windkanal, optimal geölt zwischen Naßzelle, Überstunden und unehelichen Pflichten hin und her flutschend, nicht im mindesten angesiedelt zwischen den klassischen Eckpfeilern Gorilla und Madonna, eher zwischen Arbeitswanze im Glasfaser-Insektenstaat und Präzisionsinstrument made in Tokyo. Im Rauschebart der Propheten sieht der stets Nüchterne einen fundamentalistischen Angriff auf Trockenrasur und Handy, in der Hippiefolklore kippt ihm seine mühsam optimierte, hochzivilisierte Schwarzweißmalerei - schwarze Bügelfalte, weißes Hemd - zurück ins gefürchtete, nicht eben zentralgeheizte Mittelalter. So als würde der Schlipszwang des stets Nüchternen nicht ebenfalls auf das Amulettwesen des so oder so unausrottbaren Totem-und-Tabu-Neandertals zurückdatieren, und so als blieben Hilton, Börse, Großraumbüro, Kongreßhalle, Sanitär- und Computermesse nicht gleichfalls zeitlebens hippiehaft polygamem Hordenwesen verpflichtet, halt nur als entkolorierte Minimalvariante. Wobei der stets Nüchterne noch so sehr auf dem Teppich bleiben kann, der für ihn immer der Boden der Tatsachen bleibt: Auch der Nüchternste der Nüchternen kommt um ein Minimum an Rausch nicht umhin. Er ist zwar gegen Drogenmißbrauch, doch berauscht er sich statt dessen - übrigens nicht ohne nikotingelben Zeigefinger - am Haben und Soll, an Quoten und Frequenzen, als sei auch er ein Rädchen im Taschenrechner der Drogenmafia. Er ist nicht nur Betriebswirt, er ist auch Energieberater. Er votiert maßvoll gegen Eskapismus, lobt sich Perfektionismus, Dynamismus, Workaholismus. Falls er wirklich mal zu tief ins Glas guckt, würde er sich nie die Blöße geben, unkoordinierte Bewegungsabläufe zu produzieren. Seliges Lallen mit Weinlaub im Haar, gemalt von Caravaggio, mit Li Tai-pe und Hafis den Pokal zum Mond erheben kommt für ihn in keine Tüte; er mag weder Apollo noch Dionysos frönen, keinem Traumgott, keinem Rauschgott, diesem Yin-Yang-Pärchen von 1871. Götter sind ein Greuel für ihn, dennoch betet er tagsüber Sekundenzeiger und Mercedesstern an, Malachiel, den Engel der Klarsichtfolie, Japhtael und Serasel, die Engel der Verwaltung, Mammon, den Gott der Hamsterkäufe, der Kollegenrabatte, überhaupt des Konsumrauschs, wobei der Kreditkartenkonsum vormals Goldrausch hieß. Und nachts huldigt er Priapos, dem Gott des Potenzdenkens. Der stets Nüchterne kann sogar Gourmet sein, Hedonist, Kulinariker, heißer Liebhaber mit nicht unbedingt rudimentären Emotionen, er kann sogar mit Bubiblick hervorgucken aus dem Zeitalter der Entseelung, will jedoch ununterbrochen den Kopf oben behalten, den er sowieso keine Sekunde zu verlieren droht, weshalb er notorisch orgasmusfixiert alle Fäden in der Hand behält und am antiquierten Geschlechtsrausch vorbeistimuliert, das Fähnchen gelungener Zivilisation hochhaltend.