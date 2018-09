Inhalt Seite 1 — Canal Plus: Nummer eins beim Abo Hoechst: Letzter Platz beim Image CentrO: Bei Ankündigungen Spitze Seite 2 Auf einer Seite lesen

Entsteht ein schlagkräftiger Riese auf dem europäischen Markt für Abonnentenfernsehen, oder ist es die verzweifelte Allianz zweier möglicher Verlierer? Die Fusion von Frankreichs Medienkonzern Canal Plus mit der niederländisch-südafrikanischen Nethold-Gruppe läßt beide Interpretationen zu. Canal-Plus-Chef Pierre Lescure glaubt freilich, gute Argumente für das 2,25 Milliarden Mark schwere Geschäft zu haben. Der Pariser Sender übernimmt von Nethold 1,5 Millionen Pay-TV-Kunden auf neuen Märkten wie Skandinavien, den Beneluxländern, Osteuropa und Italien. Mit über acht Millionen Abonnenten steigt der Pariser Sender so zu Europas größtem Pay-TV-Anbieter auf. Hinzu kommt, daß Canal Plus künftig das Know-how der beiden in Europa benutzten Decoder für Digitalfernsehen besitzt: der von Nethold entwickelten d-box, die in Deutschland von der KirchGruppe benutzt wird, und des Mediasat, den Canal Plus für sein Digital- Pay-TV-Angebot in Frankreich verwendet. Außerdem entrinnen die Franzosen mit der Fusion der Isolation, in die sie im Sommer nach den beiden Fernseh-Allianzen zwischen Bertelsmann und der luxemburgischen CLT sowie zwischen der KirchGruppe und Rupert Murdochs britischer BSkyB geraten waren.

Dennoch reagierte die Börse am Wochenanfang auf die Fusion mit einem Kursrutsch der Canal-Plus-Aktie. Schließlich haben hohe Investitionen in die digitale Fernsehtechnologie die Gewinne des Pariser Senders in den vergangenen Jahren bereits schmelzen lassen.

Nethold hat vergangenes Jahr gar 240 Millionen Mark Verlust gemacht, Gewinne werden nicht vor 1999 erwartet. Die Fusion könnte die bescheidenen schwarzen Zahlen von Canal Plus deshalb in den kommenden Jahren gefährden.

Erledigt hat sich mit der neuen Liaison auch der leidige Streit zwischen Kirch und Bertelsmann um einen gemeinsamen Decoder-Standard: Den setzt künftig Canal Plus. Das ohnehin schleppende Geschäft mit der d-box am deutschen Markt dürfte zum Erliegen kommen: Wer kauft jetzt einen teuren Kasten, wenn es demnächst einen neuen Standard gibt?

Irgendwas muß wohl dran sein an der vielgepriesenen neuen Offenheit von Hoechst unter Chef Jürgen Dormann. Da veröffentlicht der Konzern eine Allensbach-Umfrage zum Image von Chemiefirmen, und wer liegt mit Abstand hinten? Hoechst. Vierzig Prozent der Bundesbürger haben eine schlechte Meinung von der pannengeplagten Firma, nur 26 Prozent eine positive - bei der BASF ist es in etwa umgekehrt.