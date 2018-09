Die "Verschwörung der Kreml-Ärzte" hat doch stattgefunden.Gedrängt, den Präsidenten noch im September am Herzen zu operieren, ließen sich die Mediziner nicht mehr durch ein offizielles Bulletin oder die Schweigepflicht binden.Boris Jelzin ist ein gebrochener Mann, so lautet ihre dosierte, aber definitive Diagnose.Ganz gleich, ob das internationale Ärztekonsilium in den nächsten Tagen die Bypass-Einsetzung um Wochen, Monate oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt, ob die Mediziner den Präsidenten operieren oder nur noch sedieren - er läßt sich kaum noch belasten.Der einzige Zar in der Geschichte, der sein Amt vorübergehend abgab und weiter amtierte, Iwan IV., wurde am Ende nur noch auf einem Stuhl getragen. Doch wenn in Jelzins Amtszeit wirklich so viel reformiert und demokratisiert worden wäre, wie es allerlei ausländische Berater und Politiker der Welt weismachen wollten, dann müßte sich der Westen jetzt kaum mehr Sorgen machen als einst während der Krankheit Pompidous.Er tut es aber.Und das zu Recht.Denn daß es in Rußland kein Machtvakuum mehr gebe, wie es ein der Bundesregierung zuarbeitendes Institut nun allseits verkündet, ist eine Leerformel.In Wirklichkeit fehlt nun beides: Die groben Sys tempfeiler der sowjetischen Hochbürokratie, die das alte Imperium während Breschnjews, Andropows und Tschernenkos Siechtum trotz aller Erstarrung berechenbar machten, sind längst eingestürzt - ohne daß eine feingesteuerte Mechanik geordneter Macht a n ihre Stelle getreten wäre. Das bedeutet nicht, daß die aktuelle Lage in Moskau unberechenbar oder zugespitzt ist.Nicht die geplante Vorsorge des Präsidenten, wohl aber die Gnade der späten Einsicht in seine eigenen Fehler hat das düstere Bild etwas aufgehellt, das die Kreml-Wache abgab. Zivilere Politiker haben Jelzin während der zwölf Monate, in denen er seine drei Herzattacken erlitt, von der sinistren Kriegspartei losreißen können. Diese Wende entlastete Premier Tschernomyrdin, dem Korsakows Leibwächter-Garde das Öl- und Gasimperium hatte abjagen wollen.Und sie brachte sowohl den talentiertesten Insider als auch den markantesten Outsider der politischen Szene in den Kreml: Anatolij Tschubais als Jelzins Stabschef, Alexander Lebed als Sicherheitsberater.Dieses Dreigestirn ist ein Glücksfall, gemessen an der Kreml-Kamarilla der vergangenen Jahre.Aber es wird nicht lange gemeinsam die Bahn ziehen.Tschernomyrdin, auf d en während einer Operation Jelzins alle präsidialen Vollmachten übergehen - der Mechanismus ist jüngst im Dekret Nr. 1378 festgelegt worden -, darf sich einerseits nicht zu prominent in der Position des (Interims-)Präsidenten profilieren.Er muß a ndererseits aber eilends Apparat und Entourage aufbauen, um sich gegen Lebeds direkte Herausforderung und den Wiederaufmarsch der Kommunisten bei Neuwahlen zu wappnen. Alexander Lebed muß schon deshalb entschieden nach der Macht greifen, um nicht selbst in den Schatten ihres neuerlichen Verfalls zu geraten.Nur Anatolij Tschubais, mit erst 41 Jahren Rußlands gescheitester Politprofi, aber als ehemaliger Chef-Treuhänder von der Bevölkerung für die Raubprivatisierung verantwortlich gemacht, kann nicht nach Jelzins Amt streben.Doch er baut derzeit den Präsidentenstab erfolgreich als Gegenmacht zu Tschernomyrdins Regierung und Lebeds Sicherh eitsrat aus. Dieses Dreiecksverhältnis ist brüchig und voll latenter Spannungen. Doch offiziell wird daran jetzt festgehalten, bis daß der Tod es scheidet.Der Rücktritt Jelzins aus Gesundheitsgründen, so der Premier, stehe überhaupt nicht zur Debatte.Warten auf Godot mit Lebed auf der Bühne - wie lange kann das gutgehen?Auch wenn sich die Waage schneller neigt, ist der Übergang nicht abgesichert. Neuwahlen spätestens drei Monate nach Jelzins "nachhaltiger Amtsunfähigkeit" (und das heißt hier wohl nur: im Todesfalle) verlangt die Verfassung. Doch das Verfassungsgericht ist derzeit kaum mehr als Knetgummi in der Hand der Präsidenten-Entourage. Denn wenn es zu Neuwahlen kommt, werden die Kommunisten nicht so leicht ein zweites Mal zu schlagen sein.Lebed müßte alle Demokraten und Zentristen hinter sich haben, Tschernomyrdin noch einmal Geld über das Land regnen lassen, um die Regionalfürsten mit all ihren Seelen zu kaufen.Ein Sieg der Kommunisten würde zur Flucht von Kapital und Investoren führen, ein Präsident Sjuganow käme bei noch so maßvollen Absichten mit dem ihm drohenden Kollaps von Haushalt, Schuldverschreibungen, Geldmarkt nich t zurecht.In die Enge getrieben, würden die Kommunisten nach "Verantwortlichen" schreien.Die Liste wäre lang und der Fall tief für das Land. Lebed als Präsident?Der Exgeneral hat mehr Substanz, als sein Rambo-Image erkennen läßt.Aber es fehlt ihm an Konsistenz.Beides unterscheidet ihn von seinem früheren Vorbild Pinochet.Deshalb scheint er auch noch keineswegs zu wissen, wie weit er gehen will, wenn sich das Land als zu groß, die Wirtschaft als zu kriminell, das Innenministerium als zu korrupt und der Generalstab als zu kastenorientiert für seine Ordnungsvorstellungen erweisen. Tschernomyrdin wäre für den Westen ein pflegeleichter Präsident. Er würde Rußland als Rohstoffexporteur an den Weltmarkt koppeln - freilich ohne weitere Positionsbestimmungen und Perspektiven für die Entwicklung des Binnenmarktes.Stop and go - bis der Tank leer wäre. Noch besteht zu unmittelbarer Sorge kein Anlaß.Rußland wird durch Rohstoffexporte, Kreditbedarf und Umschuldungszwänge vom Westen abhängig bleiben.Selbst der Einwand stimmt, daß man die Statistiken über die himmelschreiende Verarmung des Landes nicht überbewerten dürfe.Nur gilt das gleiche auch für die geschönten westlichen Berichte über die Privatisierungserfolge und regionalen Wunderheilungen. In allen Papieren fehlt der Hinweis, daß Rußland inzwischen nur noch von der Substanz lebt, daß seine Männer heute im Durchschnitt schon sieben Jahre vor dem Alter sterben, das Jelzin jetzt erreicht hat - aber überwiegend an den gleichen Symptomen.Insofern ist Jelzins Leiden auch ein Menetekel dafür, daß Rußland bisher keinen gesunden Übergang zur Sicherung seiner Zukunft gefunden hat und damit noch anfälliger werden wird für Radikalkuren und Verzweiflungsakte.