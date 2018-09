Inhalt Seite 1 — Die Thesen: Sollen Sexualverbrecher härter bestraft werden? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die eilfertigen Forderungen nach schärferen Gesetzen, nach lebenslanger Sicherungsverwahrung, nach chemischer Kastration und nach öffentlicher Bekanntgabe des Wohnorts aus der Haft entlassener Kinderschänder verstoßen allesamt gegen fundamentale Prinzipien unserer Rechtsordnung.

Was mit Gesetzen auszurichten ist, das ist auch mit den vorhandenen Gesetzen zu erreichen.

Doch wie sollen die Richter zu möglichst irrtumsfreien Ergebnissen (über vorzeitige Haftentlassung, Anm. d. Red.) kommen, wenn in den Gefängnissen Therapeuten fehlen? (...) Die Persönlichkeit eines Menschen kann sich Psychiatern nicht in ein paar Gesprächen in der Zelle erschließen.

