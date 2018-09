Kurs auf Südostasien nimmt ab November Star Clippers Kreuzfahrten, ein Veranstalter großer Segelreisen. Mit der Star Flyer, einem der größten Segelschiffe der Welt, geht es von Phuket/Thailand nach Singapur und umgekehrt oder auf einen Rundkurs mit Start und Ziel in Phuket. Die siebentägigen Touren kosten ohne Flug von 2425 Mark an (mit Vollpension). Wer bis drei Monate vor Reiseantritt bucht, bekommt einen Bonus von 300 Mark. Im Angebot sind außerdem Kreuzfahrten im Mittelmeer und in der Karibik. Auskunft: Star Clippers Kreuzfahrten, Hildesheimer Straße 53, 30169 Hannover, Tel. 0511 / 807 11 44, Fax 0511/980 59 07.