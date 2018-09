Fünf Finger hat die Hand, und die sind schnell abgezählt. "Erstens", sagt Dinko fröhlich und streckt den Daumen vor, "die Heizkosten, 7000 Leva." Dann kommt der Zeigefinger an die Reihe: "Das Telephon, 2000 Leva" - ein kurzer, strenger Blick zur Gattin. Beim Mittelfinger wird Dinkos Lächeln schon ein bißchen bitter: "Warmwasser, 1400 Leva." Es folgen noch Strom, 700 Leva, und Kaltwasser, 550 Leva, und dann, sagt Dinko und zeigt nur noch die Faust, "ist der Lohn schon lange weg".

Dinko Binev, 50, ist Arbeiter bei der städtischen Baufirma von Sofia und verdient für eine 40-Stunden-Woche 9500 Leva im Monat, das sind umgerechnet 63,50 Mark. Seine Frau Marija arbeitet als Hilfsschwester und bringt bei unregelmäßiger Arbeitszeit von 35 bis 40 Stunden ganze 6000 Leva, 40 Mark, nach Hause. Doppelt soviel verdient der 22jährige Sohn Georgi, der Wirtschaft studiert und nebenbei ebenfalls auf den Bau geht. Vater arbeitet in der Freizeit "privat", legt Parkettböden und verputzt Wände das bringt mehr ein als den regelmäßigen Lohn, ist aber "unsicher", wie er meint.

In diesem Jahr hat Dinko den ganzen sechswöchigen Jahresurlaub durchgearbeitet, im Sommer ist er nach Feierabend noch auf Baustellen gegangen.

Die Binevs, Vorstadt Ljulin, Block 606, Eingang G, 3. Stock, sind eine bulgarische Durchschnittsfamilie. Tausende leben so in den riesigen Wohnsiedlungen am Stadtrand von Sofia. Ihre Verhältnisse sind einfach und klar, alle verdienen ähnlich viel. Noch bringen die Binevs zusammen das Nötigste auf. Etwas zum Anziehen, sagt Marija, hat sie seit sechs Jahren nicht gekauft sie selber trägt ein warmes Wollkostüm im blassen Rosa des späten Sozialismus.

Fleisch gibt es nicht mehr, allenfalls dann und wann Wurst, auch der beliebte "gelbe Käse" ist gestrichen. Zwei Drittel aller Haushalte leben am Existenzminimum, das pro Kopf bei etwa 10 000 Leva (65 Mark) liegt.

Bei den "Preußen des Balkan", wie Bismarck die Bulgaren genannt hat, kommt auch das Elend geordnet daher. Keine Schocktherapie hat das Land in Reich und Arm geteilt. Die meisten Menschen gehen wie früher in die Fabrik, morgens um sieben ist Sofia wie früher verstopft von Trabants und Skodas, und der vertraute Zweitaktergeruch des Sozialismus legt sich über die Stadt. Produziert werden nach wie vor dieselben billigen Waren. Alles funktioniert wie immer, nur immer schlechter. Erreicht die Jahresinflation bis Ende Dezember 200 Prozent und verweigern Weltbank und Internationaler Währungsfonds der Regierung unter dem Sozialisten Jean Videnov weiter die Kredite, so sinkt das Land ruhig und undramatisch in einen Hungerwinter.

Der Winter könnte der schlimmste seit 1920 werden, meint Evgenii Dainov, einer der führenden Analytiker des Landes. Er sieht deshalb so schwarz, weil auch das traditionelle Rückhaltesystem, die Landwirtschaft, zusammengebrochen ist. Im oberflächlich urbanisierten Bulgarien hat die Hälfte der Stadtbewohner noch ein Haus auf dem Land, meistens halten Oma oder Tante irgendwo einige Hühner oder bearbeiten einen Acker.