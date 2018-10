Malik? Malik! Viel zu wenige kennen einen der bedeutendsten Verlage des Jahrhunderts. Dabei wird er in diesen Tagen achtzig Jahre alt - und sein Gründer hundert: Wieland Herzfelde. Ach, die vergessenen Namen. In jeder deutschen Stadt werden sie mit Straßen, Denkmälern geehrt: Kriegsverbrecher, Mitmacher. An Menschenrechtler, Widerstandskämpfer - wer denkt an sie?

Da kommt die schöne, kleine, doch reichhaltige Ausstellung in Lübeck gerade recht. Endlich wird ein Widerstands-, ein Exil-Verlag geehrt: "Herzfelde, Heartfield, Grosz und der Malik-Verlag - Buch- Edition, Foto-Montage, Illustration als Mittel politischer Aufklärung".

Malik heißt der im Kriegswinter 1917 gegründete Verlag nach dem Titel und Helden des Romans "Der Malik" von Else Lasker-Schüler.

Kann man sich eine schönere Patin wünschen für einen kleinen Groß- Verlag?

Im ehemaligen Justiz- und Gefängnisbau Burgkloster, wo die Nazis ihre Opfer auf den Tod folterten, sind jetzt zu sehen: Bücher, Schriften, Kunstmappen aus Lübecker Privatbesitz, zum großen Teil selten gesehene Raritäten. Malik lebte nach der Vertreibung von 1933 bis 1937 im Prager Exil, seit 1944 als Aurora Verlag in New York - mit Autoren, die seither zur Weltliteratur gehören.

(Bis zum 19. Januar 1997)