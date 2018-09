Ist die Katze krank, freut sich der Mensch. Sollte er jedenfalls.

Mehr als zwei Drittel der Hauskatzen in Deutschland haben Toxoplasmose, jeder zweite Mensch hat sich irgendwann infiziert und ist fortan immun. Und das ist gut so.

Die einzelligen Erreger der Krankheit, Toxoplasma gondii sind Sporentierchen wie die Malariaerreger, die Plasmodien. Im Gegensatz zu ihren tropischen Verwandten sind die Toxoplasmen verträgliche Gäste. Außer leicht geschwollenen Lymphknoten und eventuell etwas Fieber rufen sie bei einer Infektion keine Symptome hervor die Krankheit ist ungefährlich - mit einer traurigen Ausnahme: Infiziert sich eine Frau erstmals während einer Schwangerschaft mit den Parasiten, drohen eine Fehlgeburt oder Schäden für das Kind. Die Schwangere selbst ist nicht gefährdet.

Beim Embryo jedoch können spätere Sprachstörungen, Sehfehler oder Blindheit sowie schwere Mißbildungen im Gehirn die Folge sein.

In Österreich und Frankreich ist deshalb ein Toxoplasmosetest für Schwangere Pflicht. In Deutschland dagegen gehört die Reihenuntersuchung (Screening) nicht in den Regelkatalog zur Mutterschaftsvorsorge.

Wenn die Hälfte der Bevölkerung immun ist, heißt das im Umkehrschluß auch, daß jede zweite Schwangere nicht vor Toxoplasmose gefeit ist. Jedes Jahr werden in Deutschland 1700 toxoplasmosegeschädigte Kinder gemeldet 300 davon sind mittelschwer bis schwer geistig behindert, 1400 sind sehbehindert oder erblinden.

"In Österreich konnte die Zahl der geschädigten Kinder durch die Reihenuntersuchungen an Schwangeren auf ein Fünfzigstel gesenkt werden", berichtet Klaus Janitschke, Direktor des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Seit acht Jahren kämpft Janitschke in der Kommission "Toxoplasmose und Schwangerschaft" für die Einführung einer Regeluntersuchung in Deutschland.