Der junge Dichter, der sich zeitgemäß und kinnstark mit "Wolff" unterschrieb, verstand sich eigentlich als Meister der Ironie, "sie begleitet mich überall". Im Hauptberuf allerdings wirkte er als Expressionist, ständig damit beschäftigt, den "Mut und den Willen zum Chaos" aufzubringen und sich "neu (zu) gebären".

Weltenmüde und eingebildet wie ein Oberschüler war der Oberschüler Wolfgang Borchert, wenn er Freunde und Bekannte mit seinen ersten Gedichten behelligte: "Verstehst du mich nicht, Mensch? / - - - Mensch? - - - Nein! / Den Göttern sing ich!"

Was man halt so schreibt mit 19.

75 wäre Wolfgang Borchert in diesem Jahr geworden, so alt wie Ilse Aichinger, im nächsten jährt sich der 50. Todestag. Für die Internationale Wolfgang-Borchert-Gesellschaft also Anlaß für ein "Wolfgang-Borchert-Projekt 1996/97". Nach einem Symposium, dessen Erträgnisse in dem Band "Pack das Leben bei den Haaren" (Verlag Dölling und Galitz, Hamburg 1996, 320 S., 48,- DM) gesammelt sind, wird jetzt im Schlößchen Reinbek bei Hamburg eine Ausstellung gezeigt, die den Dichter vom vergangenen Weltruhm wieder heimbringt.

In Hamburg-Eppendorf war sein Vater Lehrer, dort schrieb seine Mutter Dialektgeschichten. Der Schreibtisch steht da, ein Zeugnis liegt aus, das dem Schüler die Versetzung verwehrte, Typoskripte, die sich bei Freunden und Bekannten fanden. Theaterzettel sind auch dabei, denn Schauspieler wollte der Groß-Ironiker werden, nachdem er Gustaf Gründgens als Hamlet gesehen hatte. Zwei Monate lang ging Borchert auf Tournee, trat in August Hinrichs' plattdeutschem Lustspiel "Krach um Jolanthe" auf, feierte noch gelegentlich mit "viel Jazz, Sekt und Girls" und der Hamburger Swing-Jugend und wurde dann eingezogen.

Das Hamburger Tageblatt veröffentlichte 1940 sein erstes Gedicht, in dem es schwer cornettiert: "Ich bin ein Reiter / stürmend durch die Zeit!" und dergleichen, aber Borchert wußte kaum, was er tat, interessierte sich nicht für Politik. "Aus Freude an der mit der Wiedergabe erzielten Lachwirkung", wie sein Verteidiger 1944 in einer Eingabe an den Justizminister abzuwiegeln versuchte, hatte der "Pz. Gren." Borchert "sog. Witze" erzählt, war trotzdem denunziert und eingesperrt worden - Kameradschaft a la Wehrmacht.

Nach der Rückkehr aus Gefängnis, Frontbewährung und Gefangenschaft schrieb Borchert dann sein legendäres Stück "Draußen vor der Tür", in dem sich eine weitere lost generation wiedererkannte.