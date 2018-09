Inhalt Seite 1 — Laue Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nichts so normal wie Updikes Leute. Sie fahren und verkaufen Autos, sind verheiratet, haben Affären und ziehen ihre Kinder groß. Sie sind die Mittelschicht. Wenn hier ein Mann seine Frau betrügt, kann das mit Witz und gebügelten Sätzen von der Tragödie fern gehalten werden.

"Dein Liebhaber hat eben angerufen." - "Was hat er gesagt?" -

"Nichts. Er hat aufgelegt. Er war erstaunt, daß ich zu Hause bin."

- "Vielleicht war es deine Geliebte." "Wenn es meine Geliebte gewesen wäre", sagte er, "warum sollte sie dann auflegen, wenn ich doch am Apparat war?" Joan schlug das Laken aus, so daß es ein knallendes Geräusch machte. "Vielleicht liebt sie dich ja nicht mehr." - "Was für ein lächerliches Gespräch." - "Du hast angefangen."

Joan und Richard Maple laufen umeinander herum und versuchen halbherzig, die Wahrheit herauszufinden. Betrügt sie mich? Liebt er mich noch? Daß diese Ermittlungen so schwierig sind, liegt auch daran, daß das, was sie für ihre Gefühle halten wollen, schon immer durchzogen war von ihren Ansprüchen und außerdem davon, was sie gesellschaftlich für richtig halten. Irgendwo muß der Rohstoff liegen, aber man gerät immer nur an meliertes Zeug: Kann man noch eifersüchtig sein, wenn man dieses Gefühl bereits vor zwanzig Jahren mit vielen guten Argumenten als spießig und destruktiv verabschiedet hat?

Kann man noch von Liebe sprechen, wenn man seine Kinder aufmerksam erzieht, die meisten Probleme zusammen bewältigt und doch eine kleine Leidenschaftslücke spürt? Läßt sich diese Lücke mit einer Affäre schließen, oder wird sie erst damit schmerzhaft?

Updikes Personen sind nicht sozialauffällig. Ihre Distanz zu sich selbst entspricht ziemlich ge-nau der Distanz, die der Leser zu ihnen hat eine kleine, ungemütliche Distanz, ein eingebürgertes Grübeln, eine unaufhörliche Suche nach dem, was richtig genannt werden könnte: ein richtig großes Gefühl, eine verläßlich richtige Entscheidung, am Ende ein richtiges Leben. Die beiden Maples trennen sich schließlich voneinander in Aufrichtigkeit ratlos, anhänglich und respektvoll, einer dunklen, treibenden Sorge verfallen, das ganz Richtige müßte noch kommen. Updike ist ein so guter Schriftsteller, daß er seinen Lesern nicht ermöglicht, es besser zu wissen als seine Figuren.