Seinen 49. Geburtstag wollte der iranische Literaturkritiker und Chefredakteur Faradsch Sarkuhi bei seiner Familie in Deutschland feiern. Er kaufte ein Flugticket der Iran Air nach Hamburg. Eine Bekannte brachte ihn in den Morgenstunden des 3. November zum Teheraner Flughafen. Seither fehlt von ihm jede Spur - abgesehen von einem mysteriösen Anruf in der Redaktion der Literaturzeitschrift Adine am Tag nach Sarkuhis Verschwinden: Der Chefredakteur sei nach Frankfurt abgeflogen. Tatsächlich stand sein Name auf der Passagierliste. Doch in Frankfurt war Sarkuhi nicht angekommen.

Währenddessen ging der "kritische Dialog" zwischen der deutschen Regierung und dem iranischen Regime weiter. Der Bonner Staatssekretär vom Auswärtigen Amt, Peter Hartmann, nahm am 5. November in Teheran zweitägige Gespräche über die Menschenrechte im Iran auf. Man erörterte dabei unter anderem die Veranstaltung eines gemeinsamen Menschenrechtsseminars. Daß in den Gesprächen der "Fall Sarkuhi" zur Sprache kam, ist unwahrscheinlich. Denn diesen Fall gibt es für die Behörden in Teheran gar nicht. Fragen nach dem Schicksal Sarkuhis werden lakonisch beschieden: Man wisse von nichts, man werde der Sache nachgehen.

Faradsch Sarkuhi leitet eine der führenden Kulturzeitschriften in Teheran: Adine: Sie wurde vor zehn Jahren gegründet, doch sie "versteht sich nicht als Oppositionsorgan", erläuterte der Intellektuelle noch vor wenigen Monaten in einem Gespräch, das wir in seiner Teheraner Wohnung führten. "Wir veröffentlichen Beiträge über Literatur, soziale Fragen und Kunst. Politik ist nicht unser Thema. Dennoch erscheinen manchmal auch politische Beiträge, wiewohl von uns stark selbstzensuriert." Sarkuhis Adine ist mit seinen rund 30 000 verkauften Exemplaren vor allem eine der wichtigsten Plattformen der 134 Schriftsteller, die 1994 eine Petition an das Regime richteten. Darin forderten sie die islamischen Diktatoren auf, die Meinungs- und Gewissensfreiheit und die Menschenrechte zu achten - ein mutiger Akt, der weltweit Beachtung fand. "Die 134" ersuchten das Regime um die Anerkennung des Schriftstellerverbandes, der 1982 seine Arbeit eingestellt hatte, und baten um einen Dialog.

Eine offizielle Antwort blieb aus. Immerhin wurden die Sitzungen der führenden Verbandsmitglieder stillschweigend geduldet.

Das ist jetzt vorbei. In den vergangenen Monaten hat sich das Klima im Iran wesentlich verschlechtert. Das bestätigt auch ein am 8. November veröffentlichter Bericht der Vereinten Nationen.

Danach habt seit März die Zahl der Menschenrechtsverletzungen zugenommen. Hoffnungen auf mildere Zeiten mit weniger Repression sind zunächst also zunichte.

Faradsch Sarkuhi befindet sich zur Zeit in Lebensgefahr. Seine Familie und Freunde fürchten, der iranische Geheimdienst könnte sein "Verschwinden" geplant haben. Es wäre das erste Mal, daß das Regime zu einer Methode greift, die man aus dem Unterdrückungsarsenal der einstigen lateinamerikanischen Diktatoren kennt. Das "Verschwinden" unliebsamer Oppositioneller geschieht aber auch heute noch im Nato-Land Türkei. Das Muster gleicht dem Fall Sarkuhis: Das Opfer tritt eine Reise an, ohne den Zielort je zu erreichen. Der Kampf des Faradsch Sarkuhi um Freiheit und Demokratie reicht weit zurück.