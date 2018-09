Den Vorhang im Berliner Schillertheater hatte er schon ein Vierteljahrhundert vor dem zupackenden Kultursenator Roloff-Momin überraschend und vorzeitig fallen lassen. Das war am 19. März 1959, als sein Gefängnisstück "The Square Fellow", damals unter dem Titel "Der Mann von morgen früh", deutsche Erstaufführung hatte und der Autor das letzte Wort haben wollte, das ihm aber, knülle, wie er war, nicht mehr gelingen wollte. Also rauschte der Samt das Lallen weg. Ziemlich genau fünf Jahre später starb Brendan Behan an dem, was ihm auch in Berlin die Sprache verschlagen hatte: Alkohol, kombiniert mit einer Diabetes.

Brendan Behan gehörte zu den Iren, von denen Sean O'Casey, auch er Ire, einmal sagte: "Es gibt Iren, die schreien alles heraus, was sie zu sagen haben, es ist ihnen gleichgültig, ob sie gesegnet oder verflucht werden . . . Oh, wie mächtig wären wir, wenn wir nicht so viele Zerstörer unter uns hätten. Überall sitzen sie herum. Die Welt mag so ruhig sein wie sie will, immer findet sich irgendwo ein Ire, der seine Meinung rausschreit in einem Theaterstück, einem Gedicht oder einer Rede . . . Immer, seit vielen Jahrhunderten bis zum heutigen Tag, keine Minute ohne das Geschrei der Zerstörer . . ."

In der Reihe der Autoren, die er aufzählt, von Swift bis zu Joyce, fehlt nur deshalb der Name Brendan Behan, weil der damals noch nicht in Erscheinung getreten war. Als er es aber tat, überschrie er sie alle, wie denn auch anders wollte er gehört werden?

Fast alle diese Schriftsteller haben ihr Land verlassen. Irland, das alte Irland vor der letzten Ölung durch Europa, war im Kopf nicht auszuhalten, sondern nur in Triest oder Paris oder Zürich, in Amerika oder London. Und immer war der nächste Pub das naheste Exil, das Auswandererschiff, in dem man nur selbst versinken konnte.

Ein gleichsam sakrales Refugium - denn hatte nicht schon die heilige Bridget vor tausend Jahren gebetet: "Einen großen See von Bier / Will ich bereit haben für den König der Könige / Ich möchte die Heilige Familie / Trinken sehen in alle Ewigkeit"?

Will sagen: Suff und Seligkeit, Rausch und Frömmigkeit, das Hinübersein und das Jenseits sind in Irland besonders verschwistert. Und Brendan Behan steht nicht nur am Tresen, sondern in einer geradezu ewigen Tradition, wenn er schreibt: "Die Menge, die sich an der Theke drängte und an der Wand aufgereiht saß, stimmte die Antwortstrophe an. ,Amen, Amen`, sprachen die Porterhaie, die Whiskeykönige und die Ciderbarone. Und Michael, der Wirt, fügte hinzu: ,Amen, o Thiama Dhia.` Amen Herr." O wie wohl ist mir am Amen.

Dem Kneipenmilieu ist auch der Titel des gewissermaßen jüngsten Buches von Behan entnommen, einer Art Flaschenpost, die mit Verspätung den deutschen Buchmarkt (und wiederum verspätet diesen Rezensenten) erreicht hat. "Das gleiche noch mal" heißt der kleine Band etwas umständlich nach dem englischen "Have another". Er umfaßt ein spätes Romanfragment, "Die Katakomben", in dessen ersten Kapiteln der Titel aber noch nicht eingelöst wird (die "Katakomben" waren eine Art Dubliner Künstlerbunker, der jeweils nach der Sperrstunde zum spirituellen Asyl wurde) ferner vierzehn Zeitungsskizzen aus den Jahren 1954 bis 1956, als der gerade dreißig gewordene Autor für die Irish Press eine Kolumne schrieb.