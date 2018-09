Einem Brief, der gar nicht an ihn adressiert war, kann Butros Butros-Ghali entnehmen, daß er in New York mit dem Kofferpacken beginnen darf. Die Organisation für Afrikanische Einheit forderte darin ihre Mitglieder auf, neue Kandidaten für das Amt des UN-Generalsekretärs zu benennen. Afrika, das nach den ungeschriebenen Regeln der Vereinten Nationen für zwei Wahlperioden den Generalsekretär stellen darf, kapituliert damit vor dem Veto Amerikas.

In brutaler Offenheit hat die Regierung Clinton demonstriert, wie in der Uno die Macht verteilt ist. Niemand wird behaupten wollen, Butros-Ghali sei ein begnadeter Manager Diplomaten spotten über seine "byzantinische Verwaltungspraxis". Aber nicht darum ging es den Amerikanern. Ihnen mißfiel der politische Anspruch, mit dem Butros-Ghali sein Amt führte. Also stempelten sie ihn zum Sündenbock für eine Politik, die sie - ob in Somalia oder in Bosnien - mitzuverantworten hatten.

Die Regierung in Washington hat nicht nur das Amt des Generalsekretärs, sondern die Autorität der Uno selbst beschädigt. Nur steht das auf keinem offiziellen Briefbogen. Die Macht ist eben anders verteilt.