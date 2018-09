Inhalt Seite 1 — Spiel mit der Sehnsucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

MOSKAU. - Seit seinem Machtantritt im Juli 1994 gefällt er sich in der Rolle des Vaters seiner 10,5 Millionen Mitbürger. Sein Land vergleicht er gern mit einem Kind, für das er als Präsident Tag und Nacht sorgen müsse. "Schon seit zwei Jahren trage ich in meinen Händen mein blauäugiges Land wie ein kleines Kind und sorge mich, daß es nicht stürzt oder sich weh tut", so sprach neulich der Präsident. Die Sorge scheint übertrieben zu sein, denn beim Anblick seiner übergroßen Hände ist eines sicher: Was in seine Hände fällt, läßt er nie wieder los. Und die Macht schon gar nicht.

Die Rede ist vom weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Die Spekulation des ehemaligen Politoffiziers und Sowchose-Direktors auf die Blauäugigkeit seiner Wähler ist am 24. November bei der Volksentscheidungs-Farce voll aufgegangen. Es wäre nicht ganz richtig, die Zustimmung von 70,5 Prozent der Wahlberechtigten für ihren "Batjka" (Vater) auf Fälschungen, zügellose Wahlpropaganda im weißrussischen Fernsehen und in anderen staatlichen Medien, auf Wahlbulletins aus der Präsidentendruckerei in unbekannter Auflagenhöhe sowie weitere Verstöße gegen demokratische Grundsätze und Verfahrensregeln zurückzuführen. Zwar waren die Umstände des Referendums mehr als dubios, aber es stimmt leider auch, daß Lukaschenko selbst bei einer demokratisch fairen Abstimmung der Mehrheit der Wähler gewiß sein könnte.

Diese Mehrheit lechzt nach Rückkehr ins bescheidene sowjetische Paradies. Und der Präsident hat - mit Tränen in den Augen - den Menschen versichert, daß er den kürzesten Weg kenne und bereit sei, sie dahin zu führen. Lukaschenko hat seine begeisterte, wenngleich schnell in Armut versinkende Mehrheit davon überzeugen können, daß unabhängige Gerichte, eine öffentliche Kontrolle der Staatsfinanzen, freie Medien und eine parlamentarische Opposition nur ein Klotz am Bein ihres lieben Führers beim Vormarsch nach gestern sind.

Das blauäugige Verhalten der Weißrussen mag schon schwer nachzuvollziehen sein, die gelassenen Reaktionen des Kreml auf das Entstehen einer Despotie bei seinem westlichen Brudervolk sind absolut unverständlich.

Im Gegensatz zum Prozeß der Nato-Ausuferung, dessen Gefahren für Rußland entweder hypothetisch oder noch entfernt sind, können die Entwicklungen in Weißrußland unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung der Demokratie in Rußland haben. Die im April dieses Jahres gegründete russisch-weißrussische Gemeinschaft gibt Präsident Lukaschenko die Möglichkeit, seinen Wirkungsbereich auch auf Rußland auszuweiten. Nach allen Prognosen rückt eine Katastrophe der unreformierten weißrussischen Wirtschaft immer näher. Lukaschenko wird, auch in der nun um zwei Jahre verlängerten Amtszeit, keinen Drang verspüren, die Probleme im eigenen Land anzupacken. Im Gegenteil, der Präsident setzt auf die Verschmelzung mit Rußland und versucht so, sich der Verantwortung vor dem eigenen Volk zu entziehen.

Im Kreml weiß man jedoch Gott sei Dank, daß eine engere Wirtschaftsunion mit Weißrußland unter den heutigen Bedingungen schlicht verhängnisvoll wäre, und reagiert deshalb sehr zögernd auf neue "Integrationsinitiativen" aus Minsk. Es gibt jedoch auch in Moskau Politiker, die Lukaschenkos Integrationsspiel aus eigenen machtpolitischen Gründen gerne mitmachen oder sogar steuern möchten. Und das sind nicht nur Kommunisten oder Nationalpatrioten.