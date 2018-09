Die Vorfreude auf die große Steuerreform haben wir lange genossen.

Irgendwann mußte der Spaß ja zu Ende gehen: In Bonn wird das Gemurmel über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer lauter. Ganz neu ist die Idee nicht. FDP-Fraktionschef Hermann-Otto Solms hatte Ende Oktober gesagt, rund zwanzig Milliarden Mark könnten durch eine höhere Mehrwertsteuer aufgebracht werden (ZEIT Nr. 45), wenn es nach ihm ginge, wäre es aber deutlich weniger.

Es scheint nicht nach Solms zu gehen, denn mittlerweile redet man über deutlich mehr: Rund dreißig Milliarden Mark sind im Gespräch.

Das würde heißen: Der Regelsatz der Mehrwertsteuer wird von fünfzehn auf siebzehn Prozent angehoben. Die Summe ergibt sich aus einer einfachen Rechnung. Die Reform führt nach den Plänen der Koalition zu Steuerausfällen von mindestens achtzig Milliarden Mark. Davon werden dreißig Milliarden dadurch gedeckt, daß viele Steuervergünstigungen beseitigt oder gekappt werden: etwa die Steuerfreiheit für Nachtarbeitszuschläge und die hohe Kilometerpauschale.

Weitere zwanzig Milliarden Mark - mindestens - sollen nicht durch Änderungen des Steuerrechts eingefangen werden, sondern als echte Entlastung beim Bürger bleiben. Der Staat müßte diesen Betrag einsparen oder darauf hoffen, daß ein höheres Wachstum ihm den Goldregen in den Schoß fallen läßt.

Bleiben dreißig Milliarden Mark, und die soll der Dukatenesel namens Mehrwertsteuer bringen. Die Zahlen können sich leicht verändern, weil noch nicht feststeht, mit welchem Satz die Besteuerung künftig anfängt und wie hoch der Spitzensatz sein soll. Aber weil die Experten gemerkt haben, daß die Gegenfinanzierung über die Beseitigung von Ausnahmen weniger ergiebig ist als erhofft, tritt plötzlich die höhere Mehrwertsteuer in den Vordergrund. Eigentlich sollte sie nur zuletzt und am liebsten gar nicht zum Zuge kommen.

Das heißt für die Steuerzahler: Vor allem Arbeitnehmer, die keine hohen Einkommen haben, häufig nachts oder an Sonn- und Feiertagen ranmüssen und weit vom Arbeitsplatz entfernt wohnen, zahlen insgesamt wohl drauf. Und für die Wirtschaft bedeutet es: Je höher die indirekten Steuern klettern, um so geringer ist die Wachstumswirkung des Reformpakets - wenn man von der Schattenwirtschaft absieht, denn die wird um so lohnender, je mehr Steuern auf den Umsatz zu hinterziehen sind. Davon haben allerdings weder der Fiskus noch die Sozialversicherung etwas. Deshalb bleibt zu hoffen, daß die Koalition die Mehrwertsteuer nur mit Fingerspitzen anfaßt: Es gibt nämlich keine Dukatenesel.