Die New York Times druckte am 16. Januar 1896 das grobkörnige Photo einer Frauenhand. Es zeigte die Knochen, umgeben vom Halbschatten des Gewebes. Ungläubig schaute die Weltöffentlichkeit auf das erste Röntgenbild.

Heute ist die Ultraschallaufnahme des lädierten Oberschenkels des Dortmunder Berufsfußballers Matthias Sammer im Internet zu betrachten; etwa 40 000 Fachartikel über bildgebende Verfahren in der Medizin werden allein in diesem Jahr veröffentlicht. Seit der ersten Aufnahme des Würzburger Physikprofessors Wilhelm Conrad Röntgen (der übrigens die Hand seiner Frau durchleuchtete) haben Bilder in der Heilkunde einen revolutionären Wandel ausgelöst.

Der Körper des Menschen kann mittlerweile bis in den Millimeterbereich durchleuchtet werden. Ärzte spüren Knochenbrüche oder Tumoren scheinbar mühelos auf, und schwierige Operationen können sie am Bildschirm planen. Mit einer neuartigen Variante der Elektroenzephalographie (EEG) beispielsweise lassen sich Hirnströme als farbige Flecken darstellen. Forscher aus Linden bei Gießen haben jetzt erstmals die Migräne im Bild zeigen können. Mit einer Ultraschallsonde, die in die Herzkranzgefäße geschoben wird, können Ärzte der Essener Universitätsklinik kalkhaltige Ablagerungen frühzeitig entdecken.

In einem Großklinikum wächst das Bildarchiv tagtäglich um einen Kubikmeter, und allein rund 1,8 Millionen Computertomogramme werden pro Jahr in Deutschland geschossen. Mit der Suche nach Erkenntnis allein läßt sich die Bilderwut in der Medizin nicht erklären. Ganz offenkundig erliegen die Ärzte auch dem Reiz der Ästhetik, wenn sie beispielsweise Blutbahnen im Gehirn eines Menschen als dreidimensionales Geflecht betrachten. Die "Ikonomanie" der Medizin, wie der Gladbecker Internist Linus S. Geisler das Phänomen nennt, fügt sich in den Zeitgeist. Fachleute und Laien begeistern sich gleichermaßen für den "Visible Human" im Internet .

Dieser virtuelle Anatomieatlas ist dem Texaner Paul Jernigan zu verdanken. Er versprach seinen Körper der Medizin, bevor er 1993 wegen Mordes hingerichtet wurde. Wissenschaftler schickten elekromagnetische Wellen durch den Leichnam, anschließend hobelten Mediziner der Universitätsklinik Colorado vom Kopf her millimeterdünne Scheiben von dem gefrorenen Körper. Von jedem der 1871 Querschnitte knipsten sie ein digitales Photo. Aus all diesen Daten entstand schließlich ein Körper, der nun im Computer fortexistiert.

Diesen makaberen Einblick in den Menschen haben erst die Entwicklung leistungsstarker Rechner und Erkenntnisse der Strahlenphysik eröffnet. Die Computertomographie (CT), die Anfang der siebziger Jahre aus dem Röntgenverfahren entstand, liefert scharfe Schichtaufnahmen, die sich mittlerweile im Computer zu dreidimensionalen Bildern stapeln lassen. Mit der sogenannten Positronenemissionstomographie (PET) können biochemische Vorgänge im Gehirn optisch dargestellt werden. Dazu injizieren Ärzte den Versuchspersonen radioaktive Moleküle; die senden aus dem Körper heraus Strahlen, aus denen schließlich ein Computer ein Bild errechnet.