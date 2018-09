Inhalt Seite 1 — Ein Tritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fußball-Schiedsrichter leben gefährlich. Wann immer sie in kritischer Lage einen Elfmeter pfeifen, sollten sie sich nach einem Fluchtweg umsehen. Beim Punktspiel des VfL Lohbrügge gegen den SC Europa im Oktober 1994 führten Schiedsrichterentscheidungen schnurstracks zu einer Massenschlägerei. Die "Europäer" lagen 0:1 zurück, was sie noch hätten verschmerzen können, aber zwei ihrer Männer, darunter das Stürmer-As des Vereins, hatten bereits die rote Karte gesehen.

Und nun noch der Elfmeter! Das war zuviel. Blitzartig teilte sich Spielern und Fans des SC Europa die Einsicht mit, der Schiri pfeife "nicht richtig". Also stürmten alle in den Sechzehnmeterraum.

Die einen, um dem Mann in Schwarz mal tüchtig die Meinung zu sagen, die anderen, um Leib und Leben des Mannes zu schützen.

Das jedenfalls wollte Volker J., der Lohbrügger Trainer. Der riß noch einen der Wütenden vom Schiedsrichter weg, so daß dieser, nur leicht verletzt, in Richtung Umkleideräume flüchten konnte, dann wurde es dunkel um ihn. Ein gestrecktes Bein hatte ihn am Kopf getroffen: komplizierter Kieferbruch. Der Angeklagte Güzel M. ist der Sportsfreund, dem das gestreckte Bein gehört haben soll. Der 31jährige ist seinem Verein seit Jahren in Treue verbunden, war 1994 allerdings schon nicht mehr unter den aktiven Spielern.

Gleichwohl hatte das Sportgericht wegen des Tritts drei Jahre Spielsperre gegen ihn verhängt.

Vor dem Amtsgericht in Bergedorf gibt sich Güzel M. aber noch nicht geschlagen. Breitbeinig nimmt der kräftige Mann in der schwarzen Lederjacke Platz: "Klar" der Schiedsrichter habe "echt fragwürdige Sachen" gepfiffen, sagt Güzel M. mit breitem Hamburger Akzent.

Er will aber nur auf das Feld gelaufen sein, um andere von "Dummheiten" abzuhalten. Als er im Sechzehnmeterraum angekommen sei, habe der Trainer schon am Boden gelegen.