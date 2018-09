Du wirst es nicht glauben", hatte sie in ihrem letzten Brief geschrieben, "ich bin vierzig und fett." Die Vierzig trafen wohl zu, obwohl ihre Züge nur die sachtesten Spuren der fortschreitenden Jahre zeigten, und es ließ sich nicht leugnen: Auf ihren Hüften lagerten ein paar Pfunde zuviel. Sie trug sie mit Würde und Anmut, und sie lachte über sich selbst.

Nein, sie war nun nicht mehr das gertenschlanke Kind, das vor gut zwei Jahrzehnten in New York gelegentlich auf dem Laufsteg einer kleinen Modenschau paradierte, auf die Entdeckung durch die großen Agenturen wartend oder auf den Durchbruch mit ihren Songs, für die sie die Worte und Melodien selber suchte, auf das Wunder hoffend, das sich nicht einstellte: den Ruhm, das Geld, die Befreiung durch die Musik, die für eine Handvoll Glückliche der Fluchtweg aus dem Ghetto ist, der verstellten Welt von Bedford-Stuyvesant, in der auch Jackie aufwuchs: dem schwierigsten Bezirk von Brooklyn - mit dem Horror des kriminalisierten Alltags, der Violenz, den Drogenleichen und Alkoholkrüppeln, der chronischen Furcht, dem permanenten Argwohn. Es kam nicht dazu.

Sie arbeitete damals, für ein schäbiges Gehalt, in einer Boutique, den Launen der Chefin preisgegeben, die sich bis Mittag durch eine Portion uppers im Zustand der Handlungsfähigkeit hielt und danach die überreizten Nerven durch massive Dosen von downers beschwichtigte. Jackie sagte den Träumen vom goldenen Glanz einer Starexistenz nicht gern adieu. Es kostete einige Überredung, bis sie bereit war, sich im Abendcollege einzuschreiben. In ihrer High-School - einer der besten von Brooklyn, in der weiße, schwarze, asiatische, christliche und jüdische Kinder miteinander lernten - hatte sie einiges Talent für Mathematik und Physik gezeigt: Es lag nahe, das Fach Computertechnik zu wählen. Sie lernte. Sie seufzte. Sie erwog, mehr als einmal, den Absprung. Aber sie blieb, bestand die Prüfung und wurde bei einer Datenfirma in Manhattan engagiert: das einzige schwarze Mädchen unter einigen Dutzend Frauen und Männern. Dank ihrer raschen Intelligenz und ihres hellen Lachens stieg sie zur rechten Hand des Verwaltungschefs auf.

Am Samstagabend sang sie in kleinen Clubs draußen am Rand der Stadt und am Sonntag in der Kirche, in der Dottie, ihre älteste Schwester, den Respekt genoß, der einer regierenden Matrone zukommt: eine Frau von wogender Mütterlichkeit und einer unausrottbaren Leidenschaft für monströse Hüte, mit Rosen in sämtlichen Farben bestückt. Vor vielen Jahrzehnten war sie nach New York gekommen, das besseren Lohn versprach als die Tabakfabriken drunten im Süden.

In einem Textilbetrieb drüben in New Jersey fand sie einen Job, zunächst als Handlangerin. Im Gang der Jahrzehnte brachte sie es zur Vorarbeiterin. Vertrauensperson der Jüngeren, Mittlerin zwischen Management und Belegschaft. Der tägliche Weg war weit, doch sie blieb in ihrem Häuschen in jenem Viertel von Bedford-Stuyvesant, das bessere Tage gesehen hatte, ehe es zu einer städtischen Wildnis verkam: dem Quartier irischer, deutscher, osteuropäisch-jüdischer und italienischer Einwanderer, die solide Bauten aus rotem Backstein und rotbraunem Sandstein zurückließen, als sie davonzogen.

Dottie hatte, als die Mutter starb, Jackie zu sich genommen, das jüngste von elf Geschwistern, sieben Jahre alt. Sie erzog die Kleine mit fester Hand und der sensuellen Wärme, die Geborgenheit schafft, hielt sie zu Gottesfurcht und altmodisch-südstaatlicher Disziplin an, um ihre Widerstandskraft gegen die Gefahren der Ghettoexistenz zu stärken: die Langeweile, die Apathie, das brütende Ressentiment, die Drogen, den Alkohol. Sie schärfte ihr ein, sich kein Kind machen zu lassen, voller Mißtrauen gegen die aufgeputzten Discohelden, die sich vor jeder Verantwortung wiegenden Schrittes davonstehlen.

Jackie ließ sich Zeit. Sie schaute sich die Männer genau an, frech und fromm, immer zu einem Flirt aufgelegt und immer mit Skepsis gewappnet. Sie wollte keinen, der mit Drogen experimentierte, sich zuviel Whisky oder Gin in den Hals schüttete und sich mit dem Arbeitslosengeld auf die faule Haut legte.