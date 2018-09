Macht er nur gute Miene zum bösen Spiel, oder freut er sich etwa wirklich darauf, daß ihm schon bald so richtig ins Geschäft gefunkt wird? Darf man seinen öffentlichen Worten glauben, scheint es Ron Sommer, dem Chef der Telekom, geradezu Spaß zu machen, demnächst ins Rennen zu gehen: "Jetzt können sie alle nicht mehr ankündigen, wie gut sie in Zukunft sein werden. Jetzt müssen sie beweisen, wie gut sie wirklich sind." Zum Jahresbeginn geht es los mit dem Wettbewerb beim Telephonieren in Deutschland. Und wie es derzeit aussieht, wird der so lebhaft wie sonst nirgendwo auf der Welt.

Fast vierzig neue Anbieter wollen ins Geschäft mit der Telekommunikation starten. Und viele weitere Interessenten harren noch darauf, eine Lizenz zu erhalten.

Die Branche bietet ein ungewöhnlich buntes Bild:

Gesellschaften wie Arcor, o.tel.o oder Viag Interkom wollen dem Exmonopolisten rundum und bundesweit Konkurrenz machen. Sie verfügen über eigene Leitungen und haben sowohl Privathaushalte als auch Firmenkunden im Visier.

Die Spezialisten wie Colt oder WorldCom konzentrieren sich zunächst auf Unternehmen.

Die sogenannten Citycarrier wollen als lokale Telephongesellschaften mitmischen. Sie beschränken sich auf einzelne Städte und sind oft Kooperationen der örtlichen Stadt- und Gaswerke mit den Sparkassen.

Und schließlich versucht sich auch noch eine Reihe von Unternehmen zu etablieren, die ausschließlich ihre Dienste anbieten, selbst aber über keinerlei Leitungen verfügen. Die mieten sie bei der Telekom an und vermarkten sie - möglichst gewinnbringend - weiter.