Ein neues Jahr beginnt. Was mag es uns bringen? Darüber ließe sich in endlosen Betroffenheitstiraden spekulieren. Lassen wir statt dessen die Fakten sprechen: Was passiert denn eigentlich in diesem unseren Lande, Tag für Tag, zum Beispiel heute?

Wie jeden Tag werden heute, am 3. Januar 1997, in Deutschland 2090 Menschen geboren, davon 162 zu früh, das heißt mehr als drei Wochen vor dem errechneten Termin

wie jeden Tag sterben 2400 Menschen - bei 35 von ihnen wird bekannt, daß sie sich selbst getötet haben

wie jeden Tag gehen 62 Firmen pleite

wie jeden Tag werden 960 Herzschrittmacher eingepflanzt

wie jeden Tag werden 5 Fälle von Kindesmißhandlung und 43 Fälle von sexuellem Mißbrauch an Kindern bei der Polizei angezeigt - drei Viertel dieser Taten ereignen sich im engsten Familienkreis

wie jeden Tag fliegen 270 deutsche Sextouristen nach Thailand, von denen etwa jeder zehnte nach Sex mit Kindern verlangt