Der Landwirtschaftsminister. Aus Kindertagen weht Erinnerung uns an, Erinnerung an einen Typus: geblähte Bakken, stierer Nacken, freundliche Dreifaltigkeit, wo Opa nur ein Kinn hatte. Aus solcher übernährter Mitte ein Lachen, das an die Schwarten aller Herzen rührte. Warum auch nicht? Ob Rübenkraut, ob Schweinekotelett man saß und aß und schmatzte, ein Schnäpschen hinterher gefällig?, und einig waren sich alle, daß dieser Kerl jedenfalls nicht störte.

Die dumme Frage. Was einem auf der Zunge liegt, was man sich aber kaum zu sagen traut: Was hat denn dieser Typus all die Jahre eigentlich gemacht? In denen so gewirtschaftet, gefüttert und gehäckselt wurde, daß Schweine, Hühner und Clarabella Backebuck nun ihre toten Artgenossen ganz selbstverständlich zu fressen bekommen? An deren Ende wir bei Thunfisch an Delphingemetzel denken, bei Lachs an Antibiotika, bei Hering an Nordsee ist Mordsee? Bei Möhren an Schadstoffkonzentration, bei Babykost an Bleigrenzwerte, beim Tee an Pestizid-Rückstände? Bei Koteletts an die Schweinepest, beim Frühstücksei an Legebatterien, beim Sonntagsbraten an Hirnerweichung? Wozu die Ministerien für unser leibliches Wohl? Braucht die totale Profitgier, benötigt denn der entfesselte Wahn noch Würdenträger, die murmelnd ihre Hände drüberhalten?

Shakespeare. Weil es keine Schurken mehr gibt, muß man wieder Shakespeare lesen. Oder ansehen, wie Al Pacino ihn derzeit im Kino gibt, den schiefen, bösen Gloster, die Mißgeburt, die als der Pferdesucher in die Königsgeschichte einging. "Du Sklave von Natur, der Hölle Sohn! / Du Schandfleck für der Mutter schweren Schoß! Du ekler Sprößling aus des Vaters Lenden! / Du Lump der Ehre! du mein Abscheu . . ."

Welcher Beamter wäre solcher Rede wert? Richard III hat für das Böse gekämpft und war ziemlich erfolgreich. Der Winter unseres Mißvergnügens ist sicher nur die Pelle einer Dauerwurst von Dämlichkeit und Lobbyismus, Tüchtigkeit an der falschen Stelle und sogenannten Sachzwängen.

