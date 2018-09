Inhalt Seite 1 — Mal die Sau rauslassen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie kennen das. Theaterpremiere oder Konzertabend, es regnet, kein Parkplatz, fünf vor acht, da könnte man doch mal eben. Stört doch keinen. Also rauf auf den Bordstein und rein in die gute Stube. Man genießt nichtsahnend. Und am Auto macht es klingeling.

Wenn Sie zwei Stunden später wieder auf die Straße treten, ist die Antenne ab, der Scheibenwischer verbogen, und überall kleben schwer lösliche Zettel: Parke nicht auf unseren Wegen.

Oder denken Sie an Ihr Kind. Ihr Kind springt fröhlich aus der Haustür. Klingeling. Gehirnerschütterung, Krankenhaus. Tja: Da war leider ein Fahrradweg. Oder reden Sie mal mit einem Mütterchen in der Fußgängerzone!

Vorbei sind die Zeiten, da man noch glauben durfte, Radfahrer seien die besseren Menschen. Sie sind längst wie wir alle. Sie wüten und rasen, scheuchen und jagen, tragen zur Selbstverteidigung Helme und lassen ihre Interessen durch einen knallharten Club vertreten. Nur: Um so richtig die Sau rauszulassen, fehlte ihnen bis jetzt noch eins - ein Äquivalent zur Autobahn. Da kommt aus Holland die Nachricht, daß die Gemeinde Helmond mehrspurige Hochgeschwindigkeitsstrecken für Radfahrer plant, gerade recht.

Sogenannte flitsfietspads sollen die Orte Helmond, Eindhoven und Nuenen verbinden. Das sind üppig dimensionierte Asphaltschneisen mit Highspeed-Fahrbahnen und Grünstreifen dazwischen. Über spezielle Auffahrten und Beschleunigungsstreifen fädelt man sich in den elektrisch beleuchteten Hochgeschwindigkeitsverkehr ein. Angehalten wird auf Rast- und Unterstellplätzen. Und damit auch der in Holland weitverbreitete penetrante Gegenwind keine Chance hat, werden seitliche Windschutzwände in die Landschaft gestellt. Bei Utrecht kann man sich so einen zwei Meter hohen, himmelblauen Plastikwindschutz heute schon ansehen. Womöglich geht man ja auch noch den kleinen Schritt weiter und entspricht alten Forderungen radikaler Radlerorganisationen nach geschlossenen Fahrradröhren, in denen ein künstlicher Rückenwind weht.

Auch der Phantasieärmste ahnt, was auf uns zukommt. Als erstes natürlich die Lichthupe für Radler. Platz da, du Affe, Schnarchsack, Sonntagsfahrer (mit Hut!)! Radelnde Oberlehrer werden sich auf der linken Spur festsetzen, um einem Tempolimit Geltung zu verschaffen.

An ihren Rücklichtern werden hochgezüchtete Rennmaschinen kleben, deren Besitzer dem Herzinfarkt nahe sind. Schnibbeln, Schneiden, Bremsen, Crash - Infolge eines Auffahrunfalls auf dem Rijksflitsfietspad Nr. 1 Helmond-Eindhoven sieben Kilometer Stau, Tendenz zunehmend.