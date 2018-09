Inhalt Seite 1 — In Algerien regiert die Gewalt, doch die europäischen Intellektuellen schweigen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wo bleiben die europäischen Intellektuellen? Ihr Schweigen ist ohrenbetäubend. Ist die algerische Tragödie derart alltäglich geworden, daß eine Mobilisierung der Intellektuellen nicht zu erwarten ist? Währenddessen werden in Algerien unbeschreibliche Verbrechen begangen. Es ist nicht nur ein tödlicher Kampf zwischen zwei bewaffneten Clans, denen eines gemeinsam ist: daß sie keinerlei Achtung vor dem Individuum und seinen elementaren Rechten haben. Es ist ein gnadenloser Krieg, der sich vor allem gegen Unschuldige richtet.

Es hat immer zur Rolle der Intellektuellen gehört, sich an die Seite der Schwachen zu stellen; derer, die ohne Stimme und ohne Interessenvertreter sind, die Schutz und Hilfe brauchen. Und in Algerien vergeht kein Tag, ohne daß Frauen und Kindern die Kehle durchgeschnitten wird. Und was man ihnen vorwirft? Nichts. Sie sind Ziel eines abscheulichen Vorgehens: Schrecken zu verbreiten, um die Macht zum Nachgeben zu zwingen. Bei dieser Eskalation der Gewalt überbieten sich beide Seiten an Greueln.

Weil dies so furchtbar ist, müßten sich die Stimmen der europäischen, arabischen und afrikanischen Intellektuellen lauter denn je erheben, um ein Ende des Blutbads zu verlangen und um jene Demokraten zu unterstützen, die eine mögliche Lösung im Dialog und in Verhandlungen sehen. Präsident Liamine Zeroual gehört nicht zu ihnen.

Unter den Bedingungen einer nicht enden wollenden Tragödie demokratisch gewählt, ist Liamine Zeroual kein Staatsoberhaupt wie andere. Er ist General in einer Armee, die seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1962 praktisch ununterbrochen an der Macht war. Als sie einen Zivilisten - Mohammed Boudiaf, eine historische Figur des Befreiungskrieges - an die Regierung berief, war die Unterbrechung nur kurz, denn er wurde sechs Monate nach seinem Amtsantritt ermordet. Danach übernahm die Armee wieder die Regierung. Liamine Zeroual kann zwar auf eine Legitimität durch allgemeine Wahlen pochen, doch bleibt er trotzdem das Sprachrohr einer Armee, die es nicht gewohnt ist, einen politischen Dialog zu führen. Sie begegnet der bürgerkriegsartigen Situation mit der üblichen Gewalt, wie jede Armee, deren Stellung durch eine bewaffnete Opposition in Frage gestellt wird.

Vor diesem Hintergrund muß auch der Hinweis auf die "algerischen Persönlichkeiten" verstanden werden, die von Zeroual beschuldigt wurden, "den Fortschritt in Algerien zu behindern". Diese Persönlichkeiten sind führende Vertreter mehrerer algerischer Parteien und Bewegungen, unter anderem der Islamischen Heilsfront (FIS), die im November 1994 in Rom im Schutz der katholischen Gemeinde von San Egidio zusammengekommen waren, um "eine friedliche politische Lösung der algerischen Krise" auszuarbeiten und der Regierung vorzuschlagen. Diesen Politikern, die der Meinung sind, daß Gewalt nicht alle Probleme löst, wird nun vorgeworfen, den Dialog als Ausweg aus der Krise zu befürworten. Mit seiner Formulierung ("die von ausländischen Kräften angezettelte Verschwörung") spielt Zeroual auf den Sudan und den Iran an. Die beiden Länder wurden in diesem Zusammenhang von der algerischen Regierung bereits namentlich erwähnt. Das reicht aber nicht aus, die Zunahme der Attentate und Massaker zu erklären.

"Die Hand des Auslands" zu beschuldigen ist ein Eingeständnis der Ohnmacht, auch wenn diese Möglichkeit nicht ganz auszuschließen ist. Die Methode, das Ausmaß der von der bewaffneten Opposition begangenen Massaker zu bagatellisieren und der Presse Sympathien für sie zu unterstellen, verrät ebenfalls die Absicht, sich blind zu stellen. Die algerische Presse unterliegt täglicher Zensur. Mehr als sechzig Journalisten wurden seit dem Beginn des Krieges ermordet.