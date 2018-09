Um 4.30 Uhr klingeln in den Zelten von Baomo die Wecker. Eine Gruppe von Wissenschaftlern campiert in der Forschungsstation 370 Kilometer östlich von Nairobi. Im Camp grassiert das Safarifieber.

Die Forscher haben es auf Hunters Leierantilope abgesehen. Damaliscus hunteri, so ihr wissenschaftlicher Name, ist die seltenste Antilope Afrikas. 1976 grasten noch 14 000 Tiere in der kenianischen Savanne.

Siedlungen, die Konkurrenz durch Weidevieh und die Rinderpest haben seit 1993 den Restbestand von 2000 Tieren auf etwa 300 dezimiert.

Nun sollen die letzten Exemplare in den Schutz eines Nationalparks ausgeflogen werden.

Im Licht ihrer Taschenlampen reiben sich die Männer mit Insektenöl ein - ein Versuch, sich vor Mücken und den Horden winziger Pfefferzecken zu schützen. Nach wochenlangen Verzögerungen und ermüdendem Warten in der Hauptstadt Nairobi haben die Forscher mit Hilfe der britischen Armee ihr Basiscamp am Rande des Dorfes Ijara errichtet. Hier stehen die Landrover der Fang- und Treiberteams und der vorsintflutliche Truck, in dem die gefangenen Antilopen zur Flugpiste geschafft werden sollen. Von hier wird auch Elaija Wargute starten, der zum Stamm der Kikuju gehörende Exkampfpilot, um mit seiner Cessna die Tiere in ihre neue Heimat auszufliegen.

Dort, im Tsavo East National Park, dem größten Schutzgebiet Kenias, grasen bereits 57 Leierantilopen - Nachkommen der wenigen überlebenden Tiere, die man in den sechziger Jahren in einer Gewaltaktion umgesiedelt hatte. Zusammen mit den neuen Antilopen könnte sich im Reservat eine stabile Population von 400 bis 500 Tieren aufbauen, schildert Richard Kock vom Kenya Wildlife Service (KWS) den Sinn der 100 000 Dollar teuren Umsiedlungsaktion.

Wargute drängt zum Aufbruch. Er will beim ersten Tageslicht das Basiscamp erreichen. Nach einem kurzen Flug steigen die Männer in einen Landrover um und fahren in Richtung Busch. Schon Tage zuvor hatte das Team ein gewaltiges Netzsystem aufgespannt. Doch der erste Fangversuch mißlang. Mühsam wurde das Netz bei vierzig Grad Hitze umgebaut. Nun soll der zweite Versuch starten. Die Spannung steigt. Selbst der sonst so ruhige Tierarzt John Wambua wird nervös.