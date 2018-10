Per Fernsehen kann man abnehmen. Dieses revolutionäre Ergebnis förderte ein Psychologenteam der Universität Memphis zutage, als sie ein Therapieprogramm zur Gewichtsabnahme im örtlichen Fernsehsender ausstrahlten. Kein Witz. Und höchst wissenschaftlich bewiesen. Ein Freiwilligenteam im Studio exerzierte das korrekte Abnehmen via Mattscheibe vor. Gleichzeitig überwachten die Forscher eine Gruppe vorher rekrutierter Testzuschauer. Und siehe da: Nach den acht Wochen des Programms zeigten die Gewichtskurven aller Teilnehmer(innen) eindeutig nach unten. Die TV-Konsumenten, die zuvor mindestens zwanzig Prozent Übergewicht auf die Waage brachten, hatten im Schnitt um vier Kilo abgenommen. Und sogar ein Jahr später hielten sie ihr neues Gewicht immer noch. Sie lagen damit gleichauf mit Versuchspersonen, die dasselbe Programm persönlich bei einer Therapeutin absolviert hatten.

Damit scheint das oft als dumm und dick machend geschmähte Fernsehen (Stichwort "couch potatoe syndrome") endlich in einem Punkt effektiver als Lesen. Schließlich ergaben mehrere Untersuchungen mit Abnehmratgebern schon vor Jahren, daß die beliebten Selbsthilfebücher allenfalls das Portemonnaie erleichtern. Die Leser selbst dagegen blieben dick.

Doch nun scheint eine Lösung des lastenden Gewichtsproblems greifbar nahe. Das Abnehmen via TV-Kanal verspricht nicht nur dauerhafte Resultate, sondern ist auch konkurrenzlos billig. Das fanden die Psychologen heraus, als sie für ihre Kosten-Nutzen-Rechnung die Summe der verlorenen Pfunde durch die für die TV-Produktion ausgegebenen Dollars dividierten. Das Ganze würde noch viel rentabler, wenn nicht nur ein paar Versuchspersonen in die Rechnung eingingen, sondern die ganze Fernsehnation mitmachte. Genau das Richtige für den Standort Deutschland und seine übergewichtigen Bürger.

Die Sache hat nur einen Haken: Die einzige Gruppe, die bei dem TV-Versuch in Memphis nicht dauerhaft abnahm, waren die Musterkandidatinnen im Fernsehen. Solange sie vor der Kamera standen, nahmen die Vorbilder brav ab. Doch ein Jahr später waren sie als einzige wieder so fett wie vordem. Über die Gründe können die Psychologen nur spekulieren: Vielleicht ist es zu schwierig, eine unter den Augen der ganzen Stadt begonnene Anstrengung auf einmal ohne jede öffentliche Beachtung still zu Hause fortzusetzen.

Fernsehen also macht nicht dick, Fernsehen machen aber schon.

Daran muß also noch gearbeitet werden. Denn wer traut sich sonst noch ins Studio?