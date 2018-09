Inhalt Seite 1 — Warren G. hat Erfolg mit Hits von gestern. Jetzt erscheint sein neues Album Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor dreizehn Jahren fragte Tina Turner: What's Love Got To Do With It? - Was hat das mit Liebe zu tun? Ende letzten Jahres stand die Frage wieder ganz oben in der Hitparade. Diesmal gestellt von Warren Griffin alias Warren G. Ein Überraschungserfolg, denn das Lied war nur zur Untermalung des Karatekrimis "Supercop" gedacht.

Warren G. überläßt das Singen des Refrains der Soulhoffnung Adina Howard. Er selbst fällt in einen melodischen Singsang zwischen unterkühltem Säuseln und melancholischem Sprechen. Sein "What's Love Got To Do With It?" gilt der lieblosen Plattenindustrie: Von der kann er ein Lied reden.

Obwohl erst 26 Jahre alt, hat Warren G. mehrere Goldene Schallplatten und noch mehr schlechte Erfahrungen gemacht: "Ich war unerfahren, unterschrieb einen Vertrag, der für mich sehr nachteilig war, und ließ mir einen Buchhalter aufschwatzen, der mich bestohlen hat. Doch ich habe dazugelernt. Jetzt besitze ich meine eigene Plattenfirma ,G Funk Records' und habe eigene Anwälte. Nur die Buchhalter entlasse ich immer wieder."

Seine Karriere begann, als sein Halbbruder, der bekannte Produzent und Rapper Dr. Dre, ihm die Mitwirkung am Soundtrack von "Above The Rim" ermöglichte. Dabei entstand 1994 das Lied "Regulate", das ein Welterfolg des sogenannten G-Funks wurde.

G-Funk hat seine Wurzeln in der Funkmusik der siebziger Jahre. Die jungen Musiker von heute verdichten die alten Rhythmen und Harmonien, bis sie fett und prall aus den Lautsprechern kommen.

Der Stil entstand Anfang der neunziger Jahre in den Innenstadtghettos Kaliforniens und ärgert viele Eltern. Das G vor dem Funk steht nämlich für Gangster, und Jugendliche ahmen die Möchtegernganoven aus den Musikvideos nur allzu gern nach.