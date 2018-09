Was hat den Rinderwahn ausgelöst? War es das Fleisch- und Knochenmehl, das die Farmer an die Wiederkäuer verfüttert hatten? Ob die Scrapie-Seuche vom Schaf aufs Rind übergesprungen ist, erscheint den britischen Experten mittlerweile fraglich. Reicht Rinderkannibalismus nach einer spontanen Entstehung der Krankheit für den Ausbruch der Seuche aus? Nun will das SEAC-Komitee, der wissenschaftliche Beirat der Londoner Regierung, die Hypothese prüfen, ob BSE vielleicht doch durch eine chemische Vergiftung verursacht wurde.

Die These stammt von einem Außenseiter. Der Farmer Mark Purdey führt BSE auf den Einsatz von Pestiziden gegen die Dasselfliege zurück. In Großbritannien waren die Farmer gesetzlich verpflichtet, ein Organophosphat (OP) vom Typ Phosmet gegen das im Rind parasitierende Insekt einzusetzen. OP-Phosmets werden den Kühen im sogenannten "Pour On"-Verfahren auf das Rückgrat geträufelt. Das Pestizid dringt in die Kuh ein und attackiert das Nervensystem des Parasiten.

Laut Purdey greift Phosmet, das auch die mutagene Substanz Phthalimid enthält, die Nerven des Kalbembryos im Mutterleib der Kuh an, und zwar in einer Phase um den dritten Monat der Tragezeit herum, in der der Foetus noch keine Abwehrmechanismen gegen Gifte entwickelt hat, die er durch die Plazenta aufnimmt.

Die OP-These einer chronischen Niedrigdosen-Vergiftung versteht sich als Ergänzung zur Prionen-Theorie. Purdey glaubt, mit den OPs die Auslöser entdeckt zu haben, die die Prion-Eiweiße in ihre pathologischen Formen mutieren lassen. Dabei schließt der Amateurforscher nicht aus, daß womöglich noch andere Proteine bei der Entstehung von BSE mit im Spiel sein könnten.

Bislang hatten staatliche und wissenschaftliche Instanzen scharf ablehnend auf die OP-Theorie reagiert. Eine Erforschung würde eine Verschwendung von Steuergeldern darstellen, beschied Agrarminister Douglas Hogg vor ein paar Monaten erst brieflich den früheren Verteidigungsminister Tom King, der sich für Purdey einsetzte.

Das SEAC-Komitee hatte mit geballtem Sachverstand die OP-Theorie für "unbegründet" und "nicht stichhaltig" erklärt.

Ein interner Briefwechsel schlägt dagegen andere Töne an. Gesundheits- und Agrarminister teilten ihrem früheren Kabinettskollegen Tom King zu Beginn dieses Jahres mit, die Regierung habe SEAC gebeten, eine mögliche kausale Verbindung zwischen bestimmten Organophosphat- Produkten und BSE zu untersuchen.