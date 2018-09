Das Problem schien wirklich kaum der Rede wert. Er habe sich erkundigt, meinte Carl Friedrich von Weizsäcker, danach sei klar, daß der bundesdeutsche Atommüll bis zum Jahr 2000 in einen Kasten mit zwanzig Meter Seitenlänge hineinginge. "Wenn man das gut versiegelt und verschließt und in ein Bergwerk steckt", so der Physiker und Philosoph, "dann wird man hoffen können, daß man dieses Problem gelöst hat."

Bundeskanzler Willy Brandt war damals beruhigt und konnte sich der Frage widmen, wie der Himmel über der Ruhr dank Atomkraft wieder blau werden würde. So ist es denn gekommen. Nur der Kasten für den Atommüll fehlt heute immer noch.

Zwanzig mal zwanzig mal zwanzig Meter - das sind 8000 Kubikmeter.

Weizsäcker lag, je nachdem, wie man rechnet, entweder vollkommen daneben oder gar nicht so schlecht. Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit nennt heute folgende Zahlen: 6600 Kubikmeter wärmeerzeugende radioaktive Abfälle bis zum Jahr 2010. Und 226 200 Kubikmeter Abfälle mit "vernachlässigbarer Wärmeentwicklung" - alles aus deutschen Kernkraftwerken.

Also etwas weniger heißer Müll, als Ende der sechziger Jahre angenommen.

Und deutlich mehr sonstiger radioaktiver Abfall.

Um den heißen Müll dreht sich zur Zeit die Debatte. Der stammt im wesentlichen aus dem Reaktorkern und fällt in Form verbrauchter Brennelemente an: Etwa 500 Tonnen pro Jahr. Und die, darin stimmen selbst die härtesten Gegner und Befürworter der Atomenergie überein, müssen irgendwann irgendwohin.