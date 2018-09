Union und SPD bremsen ihre jeweiligen Juniorpartner bei der Neufassung der Kraftfahrzeugsteuer aus: Sie wollen diese Steuer nicht mehr auf die Mineralölsteuer umlegen - ein Vorhaben, das FDP und Bündnis 90/Die Grünen sehr am Herzen liegt. Die Bonner Koalition hatte dies ursprünglich für das Jahr 2002 geplant. Vorher soll für einige Jahre eine emissionsabhängige Kfz-Steuer eingeführt werden.

Zur anschließenden Umlegung auf die Mineralölsteuer wird es nun aber nicht mehr kommen. Die Maßnahme wäre zwar "ökologisch sinnvoll, weil statt des Autobesitzes die Nutzung besteuert würde", wie Carl-Ludwig Thiele unterstreicht, der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Außerdem ließe sich die Verwaltung drastisch vereinfachen, weil sie nicht mehr Millionen von Kfz-Steuerbescheiden herausschicken und eintreiben müßte. Doch die Landespolitiker - ob rot wie Gerhard Schröder, Ministerpräsident in Niedersachsen, oder schwarz wie Erwin Huber, Finanzminister in Bayern - stemmen sich dagegen, daß die allein den Ländern zustehende Kfz-Steuer in der Mineralölsteuer aufgeht, die dem Bund zukommt. Der will seinerseits nicht auf Anteile daran verzichten.

Anfang nächster Woche wird eine informelle Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat vermutlich mit schwarzroter Stimmenmehrheit ein Looping beschließen: Die emissionsabhängige Kfz-Steuer soll eingeführt werden, um nach acht Jahren wieder der alten, hubraumbezogenen Kfz-Steuer zu weichen.

Dagegen opponiert nur noch die grüngelbe Minderheit. Thiele kritisiert, daß nach diesem Modell beispielsweise ein verbrauchsgünstiges Dieselfahrzeug statt mit 14,40 Mark pro hundert Kubikzentimeter Hubraum nach acht Jahren wieder mit 34,40 Mark belastet werde, stärker als ein Benziner, der mehr verbraucht. Christine Scheel, Finanzexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, resümiert sarkastisch: "Acht Jahre reichen der Autoindustrie, um den Absatz ihrer neuen schadstoffärmeren Vehikel zu forcieren. Wenn die in den Markt gedrückt wurden, kann man dann weitermachen wie gehabt."

Es wird viel geändert, damit alles bleibt, wie es ist - auf diesen Nenner bringt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Margareta Wolf, den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Von der ursprünglichen Absicht der Koalition, die Bankenmacht zu beschränken, sei nichts übriggeblieben. In einem eigenen Papier fordert die Grüne gravierende Eingriffe: Der Beteiligungsbesitz der Banken an branchenfremden Unternehmen soll auf fünf Prozent des Grundkapitals begrenzt, Beteiligungen von Banken an Kapitalanlagegesellschaften verboten werden. Wechselseitige Beteiligungen, die zur Verflechtung der sieben größten Unternehmen des Finanzsektors geführt hätten, müßten offengelegt werden, Stimmrechte daraus dürften nicht ausgeübt werden. Das Depotstimmrecht der Banken soll nur noch dann zum Tragen kommen, wenn der Aktionär Einzelweisungen zu allen Punkten einer Hauptversammlung erteilt hat.