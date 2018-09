Die letzten 32 Jahre verbrachte Lord Bicester in einer Nervenheilanstalt in York, die Diagnose lautete auf Schizophrenie. Angus Edward Vivian Smith, so der bürgerliche Name des 64jährigen, wurde Mitte der achtziger Jahre für kurze Zeit entlassen, aber bald wieder eingeliefert, nachdem er auf der Straße den Wagen der Princess of Wales gestoppt hatte. Er habe nur ein Schwätzchen halten wollen, sagte er hinterher. Jetzt hat sich Lord Bicester die neuerliche Freilassung aus der stationären Behandlung gerichtlich erstritten.

Und nun will er auch seinen ererbten Platz im House of Lords, der zweiten Kammer des britischen Parlaments, wieder einnehmen.

Dem eigenen Wunsch gemäß wird Lord Bicester, der weiter unter medizinischer Aufsicht bleibt, auf den Bänken der - noch - regierenden Konservativen sitzen.