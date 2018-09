Luise Miller will sterben. Also nimmt sie einen Strick und hängt sich an der nächsten Straßenlaterne auf. Doch die Laterne ist aus Gummi und verbiegt sich unter der Last des todessüchtigen Fräuleins - weshalb sich Luise Miller statt im Paradiese auf ihrem Hintern wiederfindet. Im Theater: große Heiterkeit.

Der zweite Versuch: Luise Miller klettert eine Festungsmauer hinauf, bis in schwindelerregende Höhe. Gleich muß sie sich hinabstürzen in den erlösenden Tod doch die flehenden Worte der liebenden Eltern bringen sie von ihrem schauerlichen Plan noch einmal ab.

Im Theater: größte Spannung.

Letzter Akt, letzte Szene, nun läßt sich der Tod nicht mehr wegschicken.

Herr Ferdinand von Walter hat das Giftpulver in die allzu matte Limonade gestreut - und Luise Miller hat es gemerkt! Es muß schön sein, denkt sie nun wohl, mit dem Geliebten und für die Liebe zu sterben. Doch der Tod, der diesem gottähnlichen Gedanken folgt, ist eher irdisch und kläglich. Weh im Bauch, Krämpfe im Magen.

"Aua!" ruft Luise Miller, als das Gift seine Wirkung tut. Dann noch einmal "Aua!" - und dann ist sie hin, liegt sie tot auf den Brettern. Und still sterbend legt der Geliebte sich neben sie.

Schluß.