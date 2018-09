Eine Stunde redete der Kanzler: über die "enorme wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus", über Reisen als "praktizierte Friedenspolitik", über die Notwendigkeit einer besseren Präsentation des Ferienziels Deutschland. Zum Thema Umwelt fiel Helmut Kohl während seiner Ansprache zur Eröffnung der Internationalen Tourismusbörse (ITB) im Berliner Kongreßzentrum nur ein altbekannter Standardsatz ein: "Die heutige Generation hat die Pflicht, den Schatz der Natur an die kommenden Generationen weiterzugeben."

Das wäre es auch diesmal gewesen, hätte Kohl nicht noch kurz auf die "Berliner Erklärung" verweisen können, das Ergebnis einer internationalen Umweltministerkonferenz im Vorfeld der ITB. Im Sinne des auf der Rio-Konferenz 1992 geprägten Leitbildes der Nachhaltigkeit - dem Naturkreislauf darf nicht mehr entnommen werden, als man ihm auch wieder zufügt - forderten die Konferenzteilnehmer die Reiseindustrie auf, ihr Handeln an dieser Maxime auszurichten.

Zwar sei der Tourismus eine wichtige Quelle des Wohlstands. Da sich der Urlaubsbetrieb aber zunehmend besonders schützenswerten, noch intakten Naturgebieten zuwende, gelte es, alle Aktivitäten "ökologisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell verträglich" zu gestalten. Stark belastete Gebiete sollten nicht weiter erschlossen werden, Urlaub in ökologisch und kulturell empfindlichen Gebieten sei einzuschränken oder zu verbieten.

Die Realität ist davon weit entfernt. Wo der Massentourismus sich ausbreitet, gerät die Natur unter die Räder. An die sechshundert Millionen Touristen, mehr als ein Zehntel der Menschheit, waren nach Angaben der Welttourismusorganisation (WTO) 1996 zum Vergnügen auf dem Globus unterwegs. Die Folge: Schon heute fließen vielerorts Abwässer ungeklärt in die Buchten, stapelt sich der Abfall auf wilden Müllkippen, sind ganze Küstenabschnitte zubetoniert und verbraucht die Tourismusbranche immense Mengen an Wasser, Energie und anderen Rohstoffen.

Und die Prognosen verheißen ein noch engeres Gedrängel: Bis zum Jahr 2020, so schätzt die WTO, werden sich die internationalen Reisen auf 1,6 Milliarden Ankünfte fast verdreifachen. Zudem dürften die Urlauber im 21. Jahrhundert immer weiter reisen, vor allem mit dem Flugzeug. Jeder dritte Urlaubstrip, so die WTO-Prognose, wird als Fernreise in eine andere Region der Welt unternommen.

Für Helmut Röscheisen vom Deutschen Naturschutzring, der die deutschen Umweltschutzverbände auf dem Berliner Kongreß vertrat, sind deshalb die frommen Sprüche viel zu unverbindlich. Angesichts der WTO-Zahlen fordert er weitergehende Maßnahmen. Röscheisen: "Wir brauchen nationale Umweltpläne für alle Tourismusländer bis spätestens 1999, eine Besteuerung des Flugbenzins, eine Erhöhung der Startund Landegebühren nach Abgaskriterien und Umweltgütesiegel touristischer Produkte, an denen sich die Verbraucher orientieren können."