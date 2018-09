Fast nur noch Minuszeichen sind in der Tabelle der fünfzehn hierzulande beliebtesten Automodelle zu sehen. Doch so alarmierend, wie es die überwiegend zweistelligen Verkaufseinbrüche für einzelne Typen signalisieren, ist die Lage im Neuwagengeschäft nicht. Lediglich um 3,1 Prozent gingen die gesamten Neuzulassungen in den ersten beiden Monaten 1997 zurück. Daß viele Besteller erheblich stärkere Einbußen erlitten, hängt mit bevorstehenden Modellwechseln - beispielsweise beim VW Golf, Opel Astra und BMW 3er - zusammen.