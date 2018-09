Zum Badeurlaub nach Thailand, zur Safari nach Ostafrika oder zu den Aztekentempeln in den mexikanischen Urwald: Mehr als fünf Millionen Deutsche, so Leonhard Reeb, Geschäftsführer des Deutschen Reisebüro-Verbandes (DRV), besuchen alljährlich tropische und subtropische Länder. Daß der Urlaub in der Ferne nicht unbedingt reine Erholung bietet, sondern im Gegenteil gesundheitliche Risiken birgt, machen sich viele Touristen nicht klar.

Zwar sind die Deutschen, wie eine britische Studie ergab, immer noch besser über die drohenden Krankheiten informiert als alle ihre europäischen Nachbarn. Aber auch hierzulande steigt rund ein Drittel der Reisenden ohne jede Vorsorge ins Flugzeug. Weitere dreißig Prozent informieren sich erst kurz vor dem Abflug und können deshalb nicht den optimalen Schutz erhalten. Das letzte Drittel wiederum geht rechtzeitig vier Wochen vor der Reise zum Arzt. Die letztgenannte Gruppe läuft allerdings Gefahr, daß sie möglicherweise sogar zu viele Impfungen erhält.

Einschlägige Computerprogramme und professionelle Beratungsfirmen, die gegen Gebühr Vorsorgeempfehlungen für bestimmte Reiseziele geben, listen meist alle möglichen Tropenkrankheiten auf. Sie befürworten einen allumfassenden Impfschutz selbst dann, wenn die Gefahr einer Infizierung für Touristen praktisch gleich Null ist. "Die standardisierten Programme raten ein weit überzogenes Maximum an", meint der Hamburger Tropenarzt Dr. Andreas Meyer.

Für die ein- bis zweiwöchige Reise nach Ägypten acht Impfungen zu empfehlen sei völlig übertrieben und aus finanzieller wie aus gesundheitlicher Sicht kaum zu vertreten.

Welche Prophylaxe tatsächlich angemessen ist, kann ein Tropenmediziner nur im persönlichen Gespräch klären. In Peru beispielsweise macht es einen Unterschied, ob der Tourist nur in die Küstenregion, in das Andenhochland oder in den Urwald am Amazonas reist. Neben der genauen Zielregion spielen die Dauer und besonders die Umstände der Reise eine Rolle. Ein Pauschalurlauber, der in einem Vier- oder Fünfsternehotel wohnen wird, kann auf Impfungen verzichten, die für den Rucksackreisenden wichtig sind. Der Arzt muß klären, ob vielleicht Unverträglichkeiten gegen bestimmte Medikamente vorliegen oder bereits eine Immunität besteht, die eine Impfung überflüssig macht.

Zuerst stellt sich die Frage, ob der Standardimpfschutz für die drei Krankheiten noch besteht, die auch hierzulande vorkommen können. Die Impfung gegen Wundstarrkrampf, die alle zehn Jahre aufgefrischt wird, ist nicht nur für die Tropen wichtig. Schon durch kleinste Wunden kann der Tetanuserreger in den Körper eindringen, die Krankheit verläuft meist tödlich. Vor Kinderlähmung, gegen die eine einfache Schluckimpfung angeboten wird, sollte man sich ebenfalls grundsätzlich schützen. Das gleiche gilt für die Diphtherie, die zur Herzentzündung führt und neuerdings besonders in Osteuropa wieder weit verbreitet ist. Da diese drei Impfungen nicht nur auf Fernreisen, sondern auch in Deutschland nötig sind, kommen die Krankenkassen für die Kosten auf.

Die beiden Übel, die Urlauber am häufigsten in den Tropen und Subtropen befallen, sind Malaria und Hepatitis A. Alljährlich erkranken etwa tausend Deutsche an Malaria, die sich in Fieberanfäl- len und grippeähnlichen Symptomen äußert. Sie kann Nieren, Leber, Lunge und das Gehirn schädigen. Um sich vor Malaria zu schützen, müssen bereits eine Woche vor Reisebeginn vorbeugend Tabletten eingenommen werden. Die Malariaprophylaxe ist von lebenswichtiger Bedeutung. Dazu Andreas Meyer: "Wer ungeschützt nach Ostafrika reist, wird höchstwahrscheinlich erkranken und riskiert - ohne entsprechende Therapie -, zehn Tage nach Ausbruch der Malaria zu sterben." Deshalb lohnt sich die Prophylaxe auch bei einem sehr kurzen Aufenthalt. Wirtschaftsminister Rexrodt beispielsweise brachte sein halbtägiger Ausflug an die Viktoriafälle, bei dem er sich eine Malaria zuzog, in akute Lebensgefahr.