Nächtliche Schüsse lassen die duendes, die bösen Geister, in den Köpfen der Salvadorianer erwachen. Sie beschwören verdrängte Erinnerungen herauf: an den Bürgerkrieg, an die Todesschwadronen, an die Massaker.

"Borrachos", heißt es nach Schüssen meist - Saufbolde auf dem Weg nach Hause. Der Fremde ist beruhigt, hat den wackligen Unterton in der Stimme nicht gehört, das leise Zusammenzucken nicht bemerkt.

Der Salvadorianer bleibt alleine mit seiner Angst. Will sie nicht teilen. Am wenigsten mit dem Gast. Nach Mitternacht wagt sich in San Salvador kaum mehr jemand vor die Tür. Vermummte Gestalten schlafen unter den Arkaden um die Plaza Libertad. Einige Hunde stöbern in Abfallhaufen. Ansonsten sind die Straßen wie ausgestorben.

Wer jetzt noch unterwegs sein muß, nimmt die Beine in die Hand, bleibt nirgendwo stehen, schaut sich regelmäßig um.

Das erste Morgenlicht vertreibt die duendes. Die gesamte Innenstadt verwandelt sich in einen bunten Markt. An den Straßenecken stehen verkohlte Töpfe auf offenem Feuer. Es qualmt, brutzelt, duftet nach frischen pupusas, den nach salvadorianischer Art mit Bohnen, Käse oder Wurst gefüllten Tortillas. Gehandelt wird am Straßenrand, an Wellblechhütten, von kleinen Lastwagen herunter, in tragbaren Verschlägen. Aus den Ständen mit Musikkassetten kämpfen Folkloreflöten vergeblich gegen Heavy-metal-Gitarren. Hühner gackern. Leguane warten auf ihre Filetierung. Ein fliegender Händler preist ein Potenzmittel an. "So wild wird euer Ding durch diese Pillen", schreit er in die gebannte Zuschauermenge. In seiner Hand faucht eine Kobra.

Touristische Sehenswürdigkeiten wird man in der Hauptstadt vergeblich suchen. Bomben, Gefechte und eine Reihe von Erdbeben - das stärkste forderte 1986 über tausend Opfer - haben San Salvador verwüstet.

Die engen Straßen ertrinken im chaotischen Verkehr. Abgase trüben die feuchtheiße Luft wie Herbstnebel. Der Lärm ist ohrenbetäubend.