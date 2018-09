Inhalt Seite 1 — Gänsehaut im Sonnenstaat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der US-Bundesstaat Florida muß 500 Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerstverbrecher vorzeitig auf einen Schlag entlassen. Die Tourismusbranche fürchtet wieder einmal um das Image des Sonnenstaates.

Erneut Gänsehaut für deutsche Urlauber in Florida: Ausgerechnet der 1992/93 wegen seiner zehn Touristenmorde (vier davon an Deutschen) in die Schlagzeilen geratene US-Bundesstaat zeigt sich in diesen Tagen gegenüber Schwerstverbrechern von seiner Sonnenseite. Und zwar buchstäblich. Ein Urteil des amerikanischen Verfassungsgerichts zwingt das Urlaubsparadies, über 500 inhaftierte Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerstverbrecher in die Freiheit zu entlassen - alle auf einen Schlag und vorzeitig.

Darunter sind wahrhaft monströse Fälle: Dean Dameron hatte erst 1986 einen 71jährigen Mann mit einer Socke erstickt. Eigentliches Urteil: zweimal lebenslänglich. Anthony Hatcher ermordete 1986 eine Frau, während sie die Polizei telephonisch um Hilfe anflehte.

Urteil: ursprünglich zwanzig Jahre. Und Norman James Eastman erschlug 1985 ein Baby, weil es sich erbrochen hatte. Urteil: dreißig Jahre Zuchthaus - jetzt dürfen sie gehen.

Die Verbrecher profitieren von einem inzwischen abgeschafften Bonusprogramm: Von 1983 an reduzierte sich ihre Haftstrafe bei guter Führung monatlich um 20 Tage - eine Art von Frequent Flyer Programm für Mörder, von Bürokraten ersonnen, um die chronisch überfüllten Gefängnisse Floridas zu entlasten.

Das Programm wurde abgeschafft, als ein zu 34 Jahren Haft verurteilter Kindermörder 1992 nach nur neunjähriger Haftzeit freikommen sollte.

Doch die Inhaftierten verlangten die Einlösung bereits verdienter Bonuspunkte. Florida, ausgerüstet mit neugebauten Gefängnissen, sagte nein. Doch das amerikanische Verfassungsgericht schlug sich auf die Seite der Verbrecher - und entschied: "Versprochen ist versprochen".