Ich danke der ZEIT für den hervorragenden Artikel zu den verkorksten Hochschulreformversuchen in Baden-Württemberg. Wichtig ist zu sehen, wer gemeint ist, wenn von den Universitäten die Rede ist.

Zu entscheiden haben nämlich ausschließlich die Herren Professoren (die Damen spielen kaum eine Rolle). Diese Herren haben sich sehr bequem eingerichtet. Der von der Professorenschaft beherrschte große Senat hat unseren Antrag, einen Ausschuß zur Nutzung der Experimentierklausel zu bilden, nicht einmal zur Abstimmung zugelassen, weil keine Dringlichkeit vorliege, außerdem wolle man ja gar nichts ändern.

Die wirklich sparenden Reformvorschläge kommen ausschließlich von den Studierenden, die noch keine Pfründe zu verteidigen haben.

So war der Freischuß eine RCDS-Initiative, die Zusammenlegung oder Abschaffung von überflüssig gewordenen Fakultäten fordern wir seit zehn Jahren, wofür der Herr Minister nun erst einmal eine Kommission brauchte, die ihm das gleiche sagte. Der Globalhaushalt, der natürlich zu einem effizienteren Mitteleinsatz führen wird, ist keine revolutionäre neue Idee, sondern steht ebenfalls seit Jahren in unserem Programm.

Gregor von Rosen (AStA-Mitglied), Universität Freiburg im Breisgau Die ZEIT hat den Verdacht, daß Wissenschaftsminister Klaus von Trotha unter dem Etikett "Reform" eine Mogelpackung auf den Markt trage. Die Gebühren für Langzeitstudierende wären nur dann zu loben, wenn sie kettenklirrend als "Strafgebüren" für Bummelstudenten daherkämen. Daß diese Gebühren mit dem Konzept "Bildungsguthaben" ordnungspolitisch begründet sind, das heißt, daß sie ein Instrument sind, um die Studierenden zu einem zügigen Studium und die Hochschulen zu dafür geeigneten Studiengängen anzuhalten, und daß sie damit gerade kein Instrument der Hochschulfinanzierung sind, tut nichts zur Sache.

Ebensowenig fällt ins Gewicht, daß Baden-Württemberg sich mit seiner hochkarätigen Hochschulstrukturkommission als einziges Bundesland darangemacht hat, seine Hochschullandschaft neu zu justieren, daß es mit einem "Solidarpakt" seinen Universitäten eine sichere - und im Bundesvergleich immer noch gute - Finanzbasis für die kommenden zehn Jahre bietet und daß die Zukunftsoffensive des Landes für den Bereich Wissenschaft und Forschung eine Summe von zusätzlich 700 Millionen Mark vorsieht.

Nur in einem Punkt irritieren Sie mich: Daß die Experimentierklausel in der baden-württembergischen Hochschulgesetznovelle auch nach Ihrer Ansicht ein reformerischer Lichtblick sei. Müssen Sie denn immer so ausgewogen sein!