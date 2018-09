Inhalt Seite 1 — Kein Grund zum Jammern Seite 2 Auf einer Seite lesen

BERLIN. - Von Oskar Lafontaine soll der Satz stammen: "Wer Arbeitsplätze sagt, kann in diesem Lande jede Sauerei begehen." Der CSU-Bundestagsabgeordnete Zeitlmann beeilt sich dieser Tage, dem SPD-Vorsitzenden recht zu geben. Da wir so viele Arbeitslose haben, meinte der CSU-Mann, dürften wir nicht mehr so viele Juden nach Deutschland lassen mit Ignaz Bubis solle eine Obergrenze für jüdische Einwanderung vereinbart werden. Bubis fühlt sich nach diesen Äußerungen in das Polen des Jahres 1940 versetzt, als dort Judenräte mit den Nazis über das Schicksal von Juden verhandeln mußten.

Zeitlmann war zwar gerade erst geboren, als in Auschwitz der Massenmord begann, aber davon gehört haben wird er wohl. Vielleicht ist auch etwas über die Bedeutung zu ihm gedrungen, die vor 1933 Juden in und für Deutschland hatten. Vielleicht kennt er sogar einige Namen: Max Reinhardt, Fritz Kortner, Elisabeth Bergner. Oder Kurt Tucholsky, Stefan Zweig, Fritz Lang, Ernst Lubitsch. Ganz sicher Albert Einstein. Möglicherweise weiß er sogar, daß viele dieser Menschen nach Amerika flohen und dort Kunst und Wissenschaft zu einem beispiellosen Aufschwung verhalfen. Deutschland hingegen erlitt einen Verlust an Geist und Originalität, von dem es sich bis heute nicht erholt hat.

Nach dem Krieg brachten es nur wenige Juden über sich, in dem Land zu leben, in dem sie noch kurz zuvor den gelben Stern hatten tragen müssen. Noch Anfang 1989 waren es nur knapp 50 000, nicht einmal ein Zehntel der jüdischen Bevölkerung, die 1933 im Deutschen Reich lebte. Doch mit dem Ende der Sowjetunion begann ein neuer Abschnitt Juden kamen wieder nach Deutschland, rund 60 000 seit 1991, und wie es scheint, wollen noch mehr kommen.

Das ist kein Grund, zu jammern und über Beschränkungen nachzudenken, sondern Anlaß zur Zufriedenheit. Trotz Auschwitz und manchem neuen Antisemitismus wollen Juden wieder bei uns leben. Unsere Lebensverhältnisse locken, im Vergleich zu den Ländern der früheren Sowjetunion müssen sie paradiesisch erscheinen, aber die Deutschen sind auch wieder vertrauenswürdiger geworden.

Vor allem besteht Grund zur Hoffnung. Nicht jeder Zuwanderer ist ein Einstein viele werden ihre Fähigkeiten erst in der zweiten Generation entfalten können. Aber wir bekommen die Chance, wiederzugewinnen, was wir durch Hitler verloren haben. Eine unerwartete, im Blick auf den Holocaust sogar unverdiente Chance.

Wolfgang Zeitlmann wollte in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung von Ignaz Bubis wissen: "Wieviel (Juden) braucht Ihr denn noch?" Daß die Frage schamlos ist, wird der CSU-Mann nicht begreifen.

Doch sie ist auch falsch gestellt, denn sie muß lauten: Wie viele Juden brauchen wir noch, wir Deutschen? Die Antwort heißt: viele.