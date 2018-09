"Er war ein Leben lang ein Ostpreuße."

In der Anzeige zum Tod von Volkmar Hopf,

ehemals Staatssekretär im Verteidigungsministerium

"Wenn man in der Veltener Jugendszene etwas gelten und öffentlich wirken will, muß man rechts sein. Links sein ist für Jugendliche hier kaum drin. Es fehlt in Velten (liegt in Brandenburg) an Alternativen, an andern Jugendszenen es ist daher relativ bequem, diesen kleinen Schritt nach rechts zu tun. Dann steht man nicht draußen, dann gehört man dazu. Wenn sie auf der Straße den Skin raushängen, ist das schon o.k., es ist ja sowieso keiner anders. Außerdem orientieren sich die Jugendlichen an dem, was Konsens in der Familie ist. Fremdenfeindlichkeit durchzieht unsere Gesellschaft. Die Jugendlichen äußern sie nur öffentlicher und brutaler als viele Erwachsene."

Ralf Bartsch,

Sozialarbeiter

"Zwerenz fragt, wieso Kant bleiben konnte, obwohl Stalinismus wucherte. ,Ich hatte geglaubt, wir kriegen das repariert, wie kriegen das irgendwie hin`, antwortet Kant ihm. Dieses ,Irgendwie` bleibt ein Stoßgebet ohne Adresse. Zwerenz setzt nach: ,Da waren Ihre Genossen schon auf dem Weg nach Bautzen.` Er wirft Kant vor, daß dieser verrückt gewordene Superkapitalismus nur siegen konnte, ,weil Sie in Ihrem sozialistischen Lager nicht weiter gewußt haben.