Seit 1992 verkauft der Hamburger Kaffeevermarkter Tchibo in seinen 22 000 gesamtdeutschen Filialen Fernrohre an Hobbyastronomen. Wobei die neuen Länder für Teleskope und Spiegelteleskope im erstaunlichen Preis-/Leistungsspektrum von 79,90 bis 249,90 Mark genauso blühende Verkaufslandschaften sind wie die alten Bundesländer. Der geteilte Himmel vereint sich im Fokus der Zuneigung von Ost und West, und ähnlich wie Kaiser Wilhelm kennt der regierende Komet Hale-Bopp keine Parteiungen mehr, sondern nur noch Deutsche.

Astronomische Soli-Summen haben kein einig Volk von Brüdern geschaffen, aber die astronomischen Sehhilfen vereinen die Deutschen zu einer Gemeinschaft von Sternguckern. Weg vom Alltag führen sie den Blick ins All. Fast einhunderttausend Stück hat die Nation bereits erworben.

Matthias Braun, Sprecher des Kaffeerösters, erklärt den objektiv lichtstarken Erfolg aus der Kompetenz von dreihundert Mitarbeitern, die als Trend-Scouts mit ihren Einkäufern weltweit tätig sind. Bereits vor mehr als fünf Jahren hätten sie Sternwitterung aufgenommen und ein Arsenal von Teleskopen in Serie geschickt - nach selbstdefinierten Gesichtspunkten von Preisgebaren und Qualitätssicherung.

Die Einschaltzahlen beim Teleskopverkauf sind nicht ganz so solitär, wie sie erscheinen mögen. Die Zeitschrift Sterne und Weltraum zum Beispiel entfaltete mit ihrer journalistisch vielfach geplünderten Publikation "Kometen Special" einen schönen Schweif von achtzigtausend Käufern, viermal mehr als gewöhnlich. Herausgeber ist das Max-Planck-Institut in Heidelberg, namentlich Jakob Staude, der als Wissenschaftler die Entstehung der Sterne erforscht und damit letztlich auch die unsrige. So ist für ihn das erst in tiefer Dunkelheit sich auftuende gestirnte Weltall "die Schaubühne, auf der sich unser Leben abspielt".

Doch in den elektrisch überstrahlten Städten und Landschaften, den von Licht verschmutzten, "sitzen wir", sagt Staude, "wie von Scheinwerfern im Zuschauerraum geblendet vor dem Himmelsschauspiel unserer Herkunft und können es nicht mehr erleben." Hierfür "eine Resonanz in uns" zu erzeugen ist eine der Absichten seiner Zeitschrift. Daher räumt er auch gern den Amateurastronomen Platz ein und hat mit der Vereinigung der Sternfreunde einen Pakt. Deren Vorsitzender Otto Guthier in Heppenheim bietet seinen dreitausend Mitgliedern die Möglichkeit an, gegen einen erweiterten Jahresbeitrag zugleich Bezieher von Sterne und Weltraum zu werden. Die Zeitschrift dient auch als Forum der Sternfreunde, bei denen sich neuerdings eine Arbeitsgemeinschaft unter dem Titel "Dark Sky" wider die ökologisch und ökonomisch unzuträgliche Lichtverschmutzung gebildet hat.

Zweifellos hat der Komet Hale-Bopp als Sensationsvehikel ein weithin streuendes öffentliches Interesse an der Astronomie entzündet. Doch bliebe es ein Strohfeuer, hätte nicht schon immer ein im Menschen tiefer begründetes Verhältnis zum gestirnten Himmel bestanden. Forscher Staude, der einen Brückenschlag zwischen Natur- und Geisteswissenschaften wünscht, geht so weit, zu sagen: "Der Tag ist die Nacht. Erst wenn die Sonne untergeht, wissen Sie, wo Sie stehen."